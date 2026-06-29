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Advit Jewels IPO Allotment Status: आज फाइनल होगा शेयरों का बंटवारा, BSE, NSE और Bigshare पर ऐसे करें चेक

Advit Jewels IPO Allotment: 212 गुना बंपर सब्सक्राइब हुए इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज फाइनल होगा. BSE, NSE और बिगशेयर पर इन आसान स्टेप्स में चेक करें अपना स्टेटस.

By: Shivani Singh | Published: June 29, 2026 7:42:39 PM IST

212 गुना बंपर सब्सक्राइब हुए इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज फाइनल होगा. BSE, NSE और बिगशेयर पर इन आसान स्टेप्स में चेक करें अपना स्टेटस.
212 गुना बंपर सब्सक्राइब हुए इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज फाइनल होगा. BSE, NSE और बिगशेयर पर इन आसान स्टेप्स में चेक करें अपना स्टेटस.


Advit Jewels IPO Allotment Status: Advit Jewels के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए आज यानी सोमवार, 29 जून 2026 का दिन बेहद अहम है. आज कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होने की उम्मीद है. तीन दिनों की बिडिंग के दौरान इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, यह कुल 212.36 गुना सब्सक्राइब हुआ. अगर आपने भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, तो आप घर बैठे आसानी से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Advit Jewels IPO: ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

निवेशक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या फिर इस आईपीओ के आधिकारिक रजिस्ट्रार Bigshare Services Pvt Ltd की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस देख सकते हैं. नीचे इसके आसान स्टेप्स दिए गए हैं:

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1. NSE की वेबसाइट पर कैसे देखें?

सबसे पहले NSE के इस लिंक पर जाएं: [www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids]

  • इसके बाद “Equity and SME IPO bid details” का विकल्प चुनें.
  • ड्रॉप-डाउन मेनू में जाकर कंपनी का नाम ‘RAMBHAJO’ सिलेक्ट करें.
  • अब अपना पैन (PAN) नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें.
  • आखिर में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही स्टेटस आपके सामने होगा.

2. BSE की वेबसाइट पर कैसे देखें?

सबसे पहले BSE के इस लिंक पर जाएं: [www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx]

  • ‘Issue Type’ में ‘Equity’ को चुनें.
  • ड्रॉप-डाउन मेनू में ‘Advit Jewels Limited’ को सिलेक्ट करें.
  • अपना एप्लीकेशन नंबर या पैन (PAN) नंबर भरें.
  • इसके बाद ‘Search’ बटन पर क्लिक करें.

3. रजिस्ट्रार (Bigshare Services) की वेबसाइट पर कैसे देखें?

सबसे पहले बिगशेयर के इस आधिकारिक लिंक पर जाएं: [https://ipo1.bigshareonline.com/ipo_status.html]

  • ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से कंपनी का नाम चुनें.
  • इसके बाद अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या फिर डीमैट अकाउंट डिटेल्स (DP ID/Client ID) दर्ज करें.
  • ‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं.

Advit Jewels IPO से जुड़ी बड़ी बातें

यह 165.16 करोड़ का बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसके तहत कंपनी ने 1.20 करोड़ फ्रेश (नए) शेयर जारी किए हैं. यह आईपीओ निवेश के लिए 23 जून को खुला था और 25 जून 2026 को बंद हुआ. शेयरों की लिस्टिंग बुधवार, 1 जुलाई 2026 को NSE और BSE दोनों एक्सचेंजों पर होने की उम्मीद है.

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 130 रुपये से 138 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था. निवेशकों को कम से कम 100 शेयरों के लिए बोली लगानी थी. इस लिहाज से रिटेल निवेशकों को ऊपरी प्राइस बैंड (138 रुपये) के आधार पर न्यूनतम 13,800 रुपये का निवेश करना जरूरी था.

कंपनी के बारे में जानिए

जयपुर की रहने वाली Advit Jewels Limited एक जानी-मानी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अपने फ्लैगशिप ब्रांड रामभजो के नाम से हाथ से तैयार की गई बेहतरीन ज्वेलरी बेचती है. कंपनी पारंपरिक कुंदन, पोलकी और डायमंड-स्टडेड गहने बनाने में माहिर है. इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेकलेस, ईयररिंग्स, रिंग्स, चूड़ियां और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 14K और 18K सोने के साथ हीरों और रंग-बिरंगे रत्नों से सजाकर तैयार किया जाता है.

यह कंपनी मुख्य रूप से B2B मॉडल पर काम करती है और पूरे भारत के डीलरों, शोरूमों और बड़े रिटेलर्स को अपने गहने सप्लाई करती है. इसके अलावा, खास ऑर्डर पर यह सीधे ग्राहकों (B2C) के लिए भी कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनाती है. जयपुर में इसका करीब 6,450 वर्ग फीट में फैला हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां 3D प्रिंटर और कास्टिंग मशीनों के जरिए सोने को पिघलाने से लेकर फिनिशिंग और क्वालिटी टेस्टिंग तक का सारा काम एक ही छत के नीचे होता है. आज के समय में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों में कंपनी की मजबूत मौजूदगी है. 

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