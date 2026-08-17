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Adar-Natasha Poonawalla: आदार और नताशा पूनावाला की जोड़ी क्यों है इतनी खास? जानिए दोनों की अलग ताकतें

Adar-Natasha Poonawalla Success Story: आदार और नताशा पूनावाला की अलग-अलग प्रोफेशनल खूबियां कैसे एक प्रभावशाली पार्टनरशिप बनाती हैं? हेल्थकेयर, बिजनेस, फैशन और समाज सेवा से जुड़ी उनकी भूमिका के बारे में यहां जानिए.

By: Munna Verma | Published: August 17, 2026 11:28:32 AM IST

Adar Natasha Poonawalla Success Story: आदार-नताशा पूनावाला कैसे एक-दूसरे को करते हैं कंप्लीमेंट
Adar Natasha Poonawalla Success Story: आदार-नताशा पूनावाला कैसे एक-दूसरे को करते हैं कंप्लीमेंट


Adar-Natasha Poonawalla Success Story: आदार और नताशा पूनावाला की जोड़ी को सिर्फ ग्लैमर, दौलत या सेलिब्रिटी स्टेटस के नजरिए से देखना उनकी कहानी को छोटा कर देगा. दोनों ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है और यही विविधता उनकी पार्टनरशिप को खास बनाती है. जहां आदार पूनावाला ग्लोबल हेल्थकेयर और वैक्सीन इंडस्ट्री में नेतृत्व के लिए पहचाने जाते हैं, वहीं नताशा पूनावाला बिजनेस के साथ समाज सेवा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, संस्कृति और फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं.

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO के रूप में आदार का काम बड़े पैमाने पर हेल्थकेयर, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पहुंच से जुड़ा है. उनकी भूमिका का असर कंपनी के बिजनेस से आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक शिक्षा तक भी दिखाई देता है. जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर ने बताया कि आदार ने STEM और हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज में शिक्षा व रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 544287660 रुपये का योगदान दिया. इस पहल का उद्देश्य भविष्य के वैज्ञानिकों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए अवसर बढ़ाना है.

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नताशा पूनावाला: बिजनेस के साथ समाज सेवा और क्रिएटिव सोच

नताशा की भूमिका कई क्षेत्रों को जोड़ती है. वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की Executive Director और Villoo Poonawalla Foundation की Chairperson हैं. फाउंडेशन शिक्षा, हेल्थकेयर, स्वच्छता, साफ पानी और समावेशिता जैसे क्षेत्रों में काम करता है. उनकी पहचान फैशन और डिजाइन की समझ के लिए भी है. ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के अनुसार, नताशा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और Poonawalla Group की बिजनेस स्ट्रेटेजी से भी जुड़ी हैं.

उनकी अलग-अलग खूबियां कैसे बनती हैं ताकत?

आदार की ताकत मुख्य रूप से स्केल, ऑपरेशनल लीडरशिप, साइंस और ग्लोबल हेल्थकेयर में नजर आती है. दूसरी ओर, नताशा क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ब्रांड इमेज, समाज सेवा और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में योगदान देती हैं. यही अंतर दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनाता है. एक तरफ वैज्ञानिक और संस्थागत प्रभाव है, तो दूसरी तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक पहुंच. यह संयोजन किसी भी बड़े परिवार-आधारित बिजनेस को केवल आर्थिक संस्था के बजाय व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले समूह के रूप में प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है.

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सिर्फ एक-दूसरे का साथ नहीं, अपनी-अपनी पहचान भी

इस पार्टनरशिप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों की पहचान एक-दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. नताशा की अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां और सामाजिक पहल हैं, जबकि आदार का करियर ग्लोबल वैक्सीन और हेल्थकेयर क्षेत्र में केंद्रित है. विल्लू पूनावाला फ़ाउंडेशन की आधिकारिक जानकारी भी दोनों की भूमिकाओं को क्लियर करती हैं. आदार Serum Institute के CEO हैं, जबकि नताशा Foundation की Chairperson और Serum Institute की Executive Director हैं.

अलग रास्ते, साझा प्रभाव

आखिरकार, आदार और नताशा पूनावाला की पार्टनरशिप की खासियत उनकी समानताओं से ज्यादा उनके अलग-अलग स्किल्स में दिखाई देती है. हेल्थकेयर और विज्ञान से लेकर फैशन, बिजनेस और समाज सेवा तक, दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभाव पैदा करते हैं. यही संतुलन उनकी जोड़ी को एक ऐसी आधुनिक पावर पार्टनरशिप बनाता है, जहां सफलता सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बिजनेस, समाज और संस्कृति तीनों तक अपना प्रभाव पहुंचाती है.

Tags: Adar Poonawallahome-hero-pos-2Natasha PoonawallaSuccess story
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