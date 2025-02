अदमदाबाद-मुंबई में लॉन्च होगा अडानी हेल्थ सिटी, मिलेगा वर्ल्ड क्लास मेडिकल फेसिलिटी

गांधीनगर : अडानी हेल्थ सिटी में 1,000 बेड वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए अडानी ग्रुप 6,000 करोड़ रुपये दान करेगा। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की योजना भारत के कई शहरों में अडानी हेल्थ सिटी बनाने की है।

इस मेडिकल कॉलेज में हर साल 150 स्नातक, 80 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर और 40 से अधिक फेलो को प्रवेश मिलेगा। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को किफायती विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अडानी समूह ने इन दोनों अस्पतालों में संगठनात्मक उद्देश्यों और नैदानिक ​​अभ्यास पर रणनीतिक सलाह देने के लिए अमेरिका की मेयो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग (मेयो क्लिनिक) को नियुक्त किया है।

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, “दो साल पहले, मेरे 60वें जन्मदिन पर उपहार के रूप में, मेरे परिवार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार के लिए 60,000 करोड़ रुपये दान करने का वादा किया था। अडानी हेल्थ सिटी इस दिशा में पहला कदम है, जो भारतीय समाज के हर वर्ग के लोगों को सस्ती, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुझे विश्वास है कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल ग्रुप प्रैक्टिस मेयो क्लिनिक के साथ हमारी साझेदारी भारत में स्वास्थ्य सेवा के मानकों को बढ़ाएगी और मेडिकल इनोवेशन पर जोर देगी और इसके तहत जटिल बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा।”

Proud to launch Adani Health City in partnership with Mayo Clinic, pioneering world-class medical research, affordable healthcare & education. Starting with two 1000-bed hospitals and medical colleges in Ahmedabad & Mumbai, we are on a mission to bring cutting-edge medical… pic.twitter.com/KQ6Xoql3FH

— Gautam Adani (@gautam_adani) February 10, 2025