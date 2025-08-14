अंबानी परिवार को बड़ा झटका! सबको पीछे छोड़ भारत का सबसे मूल्यवान फैमिली बिजनेस बना अडानी परिवार

Most Valuable First-Generation Indian Family: हुरुन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की सूची सामने आ गई है। इस सूची में वे परिवार शामिल हैं जिन्होंने अपने दम पर एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है। अब उनकी अगली पीढ़ी भी व्यवसाय में मदद कर रही है। इस सूची में कई अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं। जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, आभूषण और रियल एस्टेट।

अडानी परिवार ने किया टॉप

अडानी परिवार इस सूची में सबसे ऊपर है। गौतम अडानी इस परिवार को चलाते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियों के साथ, उनकी कुल संपत्ति 14 लाख करोड़ रुपये है। इसलिए, यह भारत का सबसे मूल्यवान पहली पीढ़ी का व्यवसाय है। मतलब, यह परिवार पहली बार व्यवसाय में आया और इतना बड़ा बन गया। अंबानी का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी का व्यवसाय पहली पीढ़ी का व्यवसाय नहीं है।

सूची में और किसका नाम शामिल है?

इस सूची में दूसरे नंबर पर पूनावाला परिवार है। साइरस पूनावाला इस परिवार के मुखिया हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनकी कंपनी है। इसका मूल्य 2.3 लाख करोड़ रुपये है। तीसरे नंबर पर मुरली के. दिवि का परिवार है। उनकी कंपनी डिवीज़ लैबोरेटरीज है। यह एक दवा कंपनी है और इसका मूल्य 1.8 लाख करोड़ रुपये है। कुछ अन्य परिवार भी इस सूची में शामिल हैं। नुवाल परिवार (सोलर इंडस्ट्रीज) का मूल्य 1.6 लाख करोड़ रुपये है। रेड्डी परिवार (अपोलो हॉस्पिटल्स) का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये है। गांधी परिवार (जीएमआर) का मूल्य 98,300 करोड़ रुपये है।

भारतीय व्यापार में आगे

ये परिवार अभी पूरी तरह से बहु-पीढ़ीगत नहीं हुए हैं। लेकिन, वे भारतीय व्यापार जगत में सबसे आगे हैं। जल्द ही उनकी अगली पीढ़ी भी व्यापार को संभालेगी। उनके बच्चे पहले से ही व्यापार के विस्तार और संचालन में मदद कर रहे हैं।