आम आदमी के लिए बड़ी राहत! आई सोने – चांदी के रेट में आई भारी गिरावट
आम आदमी के लिए बड़ी राहत! आई सोने – चांदी के रेट में आई भारी गिरावट

सोने और चांदी के रेट में गिरावट आई है. कितने तक की आई है गिरावट जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

By: Anshika thakur | Published: September 17, 2025 2:45:16 PM IST

gold and silver rate: अमेरिका का सेंट्रल बैंक आज रेट में कटौती का ऐलान कर सकता है। इससे सोने और चांदी के रेट में गिरावट हो गई है। MCX पर सोने के रेट की कीमत में 500 रुपये से अधिक की गिरावट आई है और चांदी की कीमत में 1,700 रुपये से अधिक गिरावट आई है। 3 अक्टूबर सुबह 11.45 बजे को डिलीवरी वाला सोना 536 रुपये तक गिरकर 1,09,620 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से ट्रेड हो रहा था। पिछली बार यह 1,10,156 रुपये पर बंद हुआ था और आज 1,09,956 रुपये पर खुला हैं। शुरुआती कारोबार में सोना 1,09,956 रुपये तक ऊपर गया और उतना ही 1,09,956 रुपये तक नीचे भी गया।

इस सब के दौरान चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट देखी गई है। MCX पर 5 दिसंबर को डिलीवरी वाली चांदी 1,754 रुपये (1.36%) गिरकर 1,27,066 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड हो रहा था। पिछली बार चांदी 1,28,820 रुपये पर बंद हुई थी और आज 1,27,486 रुपये से खुली। शुरुआत कारोबार में इसका भाव 1,26,780 रुपये तक गिरा और 1,27,660 रुपये तक ऊपर गया।

सोने-चांदी के बाजार की स्थिति

कमजोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज की दरों में कटौती उम्मीदों के बीच मंगलवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चांदी 570 रुपये बढ़कर 1,32,870 रुपये प्रति किलोग्राम के यह अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को चांदी 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम हुई थी।

Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं। दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है।

