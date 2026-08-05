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Aaj Sone Ka Bhav 5 August 2026: सोना खरीदने से पहले चेक कर लें रेट्स, आपके शहर में क्या हैं 18, 22 और 24 कैरेट के दाम

Aaj Sone Ka Bhav 5 August 2026: सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले बुधवार (05 अगस्त, 2026) को ताजा रेट्स भी जान लें.

By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 12:37:35 PM IST

Aaj Sone Ka Bhav 5 August 2026: सोना खरीदने से पहले चेक कर लें रेट्स, आपके शहर में क्या हैं 18, 22 और 24 कैरेट के दाम
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Aaj Sone Ka Bhav 5 August 2026 : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात तो हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों देशों के बीच फिर से समझौते के लिए बातचीत भी जारी है. इसका असर शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी के दामों पर पड़ रहा है. यही वजह है कि बुधवार (5 अगस्त, 2026) को बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर बुधवार सुबह 11 बजे तक 24 कैरेट सोने का वायदा भाव में 0.86 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह बढ़कर इस प्रतिशत के हिसाब से 1225 रुपये तेजी के साथ 1,43,814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. एक दिन पहले यानी मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,41,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
दिल्ली  145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
मुंबई 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
कोलकाता 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
चेन्नई 145750 रुपये 133600 रुपये 111750 रुपये
पटना 145800 रुपये 133650 रुपये 109360 रुपये
लखनऊ 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
अयोध्या 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
मेरठ ₹145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
कानपुर 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
गाजियाबाद 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
नोएडा 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
गुरुग्राम 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
चंडीगढ़ 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
जयपुर 145900  रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
लुधियाना 145900 रुपये 133750 रुपये 109460 रुपये
गुवाहाटी 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
इंदौर 145800 रुपये 133650 रुपये 109360 रुपये
अहमदाबाद 145800 रुपये 133650 रुपये 109360 रुपये
वडोदरा 145800 रुपये 133650 रुपये 109360 रुपये
सूरत 145800 रुपये 133650 रुपये 109360 रुपये
पुणे 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
नागपुर 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
नासिक 145780 रुपये 133630 रुपये 109340 रुपये
बैंगलोर 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
भुवनेश्वर 145750 रुपये 133600 रुपये 109310 रुपये
रायपुर  145750 रुपये 133600 रुपये  109310 रुपये
हैदराबाद  145750 रुपये 133600  रुपये 109310 रुपये 

सोना चांदी से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सोने के दामों में तेजी नहीं नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में सोने के दामों में ठीकठाक इजाफा होगा. 

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Tags: Gold Price Today
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