Gold Rates Today: सोने की चमक पड़ी फीकी या कीमत में हुआ इजाफा, देखें प्रमुख शहरों के ताजा रेट्स

Sona Ka Bhav Gold Rates Today 19 August 2026: वैश्विक स्तर पर कथित तौर पर 4 देशों (रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान) के बीच युद्ध जारी है. इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. इससे कच्चे तेल के दाम प्रभावित हो रहे हैं. इसके साथ ही दुनियाभर में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में इसका बहुत हद तक असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों पर भी पड़ रहा है. जानकारों की मानें तो अमेरिका-ईरान में बीच चल रही कथित लड़ाई के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. इंटरनेशनल मार्केट में एक दिन पहले यानी मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली. XAU/USD यानी Gold Spot US Dollar के अनुसार, मंगलवार को सोना $4,425.18 प्रति ट्रॉय औंस के स्तर पर रहा, जबकि इसमें $8.43 यानी 0.19 प्रतिशत का इजाफा देखा गया.
देश के बड़े शहरों में सोने का रेट
दिल्ली: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,581 रुपये प्रति 1 ग्राम।
मुंबई: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,566 रुपये प्रति 1 ग्राम।
बेंगलुरु: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,566 रुपये प्रति 1 ग्राम।
चेन्नई: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,566 रुपये प्रति 1 ग्राम।
हैदराबाद: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,566 रुपये प्रति 1 ग्राम।
कोलकाता: सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,566 रुपये प्रति 1 ग्राम।
नोए़डा में क्या है सोने की कीमत?
देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा शहर में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए 15,110 रुपये प्रति ग्राम (1,51,100 रुपये प्रति 10 ग्राम) चुकाने होंगे, जबकि 22 कैरेट के लिए 14,390 रुपये प्रति ग्राम (1,43,900 रुपये प्रति 10 ग्राम) देने होंगे.