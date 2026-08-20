Gold Price Today 20 August 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों में ताजा रेट्स

Aaj Ka Sona Ka Bhav Gold Price Today 20 August 2026: वैश्विक स्तर पर राजनीतिक संकट और युद्धों की वजह से दुनियाभर के देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. खासतौर से कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव ने टेंशन बढ़ा दी है. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोना-चांदी के दामों पर भी नजर आ रहा है. गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को भी सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इससे पहले बुधवार (19 अगस्त, 2026) को भी सोना के दाम ऊपर नीचे होते रहे. बुधवार सुबह सोने के दाम गिरे, लेकिन शाम को बढ़ोतरी देखने को मिली.

गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.19% बढ़कर यानी 287 रुपये तेजी के साथ 1,54,549 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन 1,54,262 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स अनुसार सोने की कीमत 1,54,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत 4,418.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. यहां जानें 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स.

जानकारों का मानना है कि कुछ महीनों में शादी का सीजन शुरू होने के साथ ही सोने की खरीदारी और दामों में इजाफा बड़ी तेजी से होगी. फिलहाल सोना खरीदने का सही मौका है, क्योंकि दिसंबर तक इसकी कीमतों में ठीकठाक इजाफा देखने को मिलेगा.