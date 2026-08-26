Home > व्यापार > Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: जॉब में मिलेगी तरक्की या कारोबार में होगा घाटा, कैसे रहेंगे पत्नी और लव पार्टनर से संबंध; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: जॉब में मिलेगी तरक्की या कारोबार में होगा घाटा, कैसे रहेंगे पत्नी और लव पार्टनर से संबंध; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 26 August 2026 Horoscope Today बुधवार (26 अगस्त, 2026) का दिन का सभी 12 राशियों के लिए मिलाजुला रहने वाला है.

By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 5:27:47 AM IST

Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: जॉब में मिलेगी तरक्की या कारोबार में होगा घाटा, कैसे रहेंगे पत्नी और लव पार्टनर से संबंध; पढ़िए दैनिक राशिफल
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Aaj Ka Rashifal 26 August 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, बुधवार (26 अगस्त, 2026) का दिन का सभी 12 राशियों के लिए खास रहेगा. बुधवार का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा, जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. कुछ राशि के जातकों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है. 

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा. 
कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा रहेगा.
 व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.
 खराब स्वास्थ्य से आपको निजात मिलेगी.
 किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा.
 मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुधवार के दिन आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.
किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाना पड़ सकता है.
 व्यापार में साझेदारी करना लाभप्रद होगा.
 मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
परिवार में किसी के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुधवार का दिन आप कोई नया निर्णय व्यापार-व्यवसाय में कर सकते हैं.
 कार्यक्षेत्र में आज आप परिवर्तन कर सकते हैं.
 परिवार में बुधवार को आपको सभी का सहयोग मिलेगा.
पत्नी से संबंध ठीक होंगे. 
वाहन के चलाने में सावधानी बरतें, वाद-विवाद से दूर रहें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में बुधवार को आपको हानि उठानी पड़ सकती है.
 नौकरी वर्ग वालों का अपने अधिकारी वर्ग से वाद-विवाद हो सकता है.
अपने स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रहेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 खानपान पर नियंत्रण रखें.
 परिवार में आपका सम्मान बना रहेगा.
 पडोसी से मतभेद बढ़ सकते हैं. 

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

 मानसिक तनाव बना रहेगा.
 वाहन संभालकर चलाने, चोट लग सकती है.
 परिवार से मतभेद हो सकता है.
 किसी परिचित का दुखद समाचार मिलेगा.
 व्यवसाय में पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुधवार को आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं.
व्यापार में कोई नया काम शुरू ना करें, आर्थिक जोखिम ना उठाएं.
व्यर्थ के वाद-विवाद में न उलझें.
वाणी पर संयम रखें.
  परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं.
 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

बुधवार को आपका दिन आपका व्यर्थ की भागदौड़ में निकलेगा.
व्यापार में बड़ा लेन-देन सोच-विचार कर करें.
आपको अपने मित्रों से धोखा मिल सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका अच्छा निकलेगा.
परिवार में कोई शादी-संबंध निश्चित हो सकता है.
 पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.
 रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

 अपने किसी पुराने साथी से मिलना होगा.
 कोई नया काम बुधवार को आप शुरू कर सकते है।  
 व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुधवार को आप किसी बड़े काम में निवेश कर सकते हैं.
 परिवार और मित्रों का कार्य क्षेत्र में पूर्ण सहयोग मिलेगा.
 यदि नव विवाहित हैं तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
 पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
 व्यापार में आपके साझेदारों से संबंध मधुर होंगे.

 आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आप किसी नये कार्य के शुरुआत करने की योजना पर काम कर सकते हैं। व्यवसाय में सहयोगियों का साथ मिलेगा। कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं।

Tags: home-hero-pos-3Horoscope Today
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