Home > व्यापार > Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां

Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां

Aaj Ka Chandi ka Bhav Silver Price Today 19 August 2026: बुधवार (19 अगस्त, 2026) को भी चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

By: JP Yadav | Published: August 19, 2026 8:18:19 AM IST

Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां
Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां


Aaj Ka Chandi ka Bhav Silver Price Today 19 August 2026: चांदी की कीमतों में पिछले करीब 8 महीने से लगातार बदलाव हो रहा है. दामों में लगातार उतार-चढ़ाव से निवेशक भी असमंजस में हैं. बावजूद इसके लोग अब भी निवेश के लिए सोना और चांदी को प्राथमिकता दे रहे हैं. शादियों का सीजन थमने से गहनों/जेवरात की खरीदारी में कमी आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बाजार ओपन होने पहले ही  0.07 प्रतिशत गिरकर यानी इसके दामों में 158 रुपये की कमी आई है. इसके बाद देश में चांदी की कीमत 2,32,261 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,32,419 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,40,730 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर बुधवार को स्थिर है. वहीं,  गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत में इजाफा होने के बाद यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीम 2,33,280 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

You Might Be Interested In

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.09 डॉलर प्रति औंस है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार (19 अगस्त 2026) को नई दिल्ली में 12 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 3,060 रुपये है, जबकि दिल्ली में चांदी  का रेट 255 रुपये प्रति ग्राम है. इस तरह दिल्ली में एक तोले चांदी की करीब 3000 रुपये है. यहां पर बता दें कि एक तोला 12 ग्राम के बराबर होता है. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  250000 रुपये
मुंबई  250000  रुपये
कोलकाता  250000 रुपये
चेन्नई  255000 रुपये
पटना  250000 रुपये
लखनऊ  250000 रुपये
अयोध्या  250000 रुपये
मेरठ  250000 रुपये
कानपुर  250000 रुपये
गाजियाबाद  250000 रुपये
नोएडा  250000 रुपये
गुरुग्राम  250000 रुपये
चंडीगढ़  250000 रुपये
जयपुर  250000 रुपये
लुधियाना  250000 रुपये
गुवाहाटी  250000 रुपये
इंदौर  250000 रुपये
अहमदाबाद  250000 रुपये
सूरत  250000 रुपये
वडोदरा  250000 रुपये
नागपुर  250000 रुपये
पुणे  250000 रुपये
नासिक  250000 रुपये
बैंगलोर  250000 रुपये
भुवनेश्वर  255000 रुपये
रायपुर  250000 रुपये
हैदराबाद  255000 रुपये

Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026
Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां
Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां
Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां
Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां