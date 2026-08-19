Silver Price Today 19 August 2026: एक तोले चांदी की कीमत क्या है दिल्ली समेत देश के शहरों में, नोट करें यहां

Aaj Ka Chandi ka Bhav Silver Price Today 19 August 2026: चांदी की कीमतों में पिछले करीब 8 महीने से लगातार बदलाव हो रहा है. दामों में लगातार उतार-चढ़ाव से निवेशक भी असमंजस में हैं. बावजूद इसके लोग अब भी निवेश के लिए सोना और चांदी को प्राथमिकता दे रहे हैं. शादियों का सीजन थमने से गहनों/जेवरात की खरीदारी में कमी आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बाजार ओपन होने पहले ही 0.07 प्रतिशत गिरकर यानी इसके दामों में 158 रुपये की कमी आई है. इसके बाद देश में चांदी की कीमत 2,32,261 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,32,419 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,40,730 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर बुधवार को स्थिर है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत में इजाफा होने के बाद यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीम 2,33,280 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.09 डॉलर प्रति औंस है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार (19 अगस्त 2026) को नई दिल्ली में 12 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 3,060 रुपये है, जबकि दिल्ली में चांदी का रेट 255 रुपये प्रति ग्राम है. इस तरह दिल्ली में एक तोले चांदी की करीब 3000 रुपये है. यहां पर बता दें कि एक तोला 12 ग्राम के बराबर होता है.