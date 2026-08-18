Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें

Aaj ka Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 18 August 2026 | MCX Sliver Rate Today: पिछले काफी दिनों से सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा थी. वहीं, भारतीय बाजार में मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. देश में 999 शुद्धता वाली चांदी का औसत भाव लगभग 2,35,500 रुपये से 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम यानी करीब 235 से 250 रुपये प्रति ग्राम के बीच है.

वहीं, सोमवार (17 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमत 2,38,048 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 66.39 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि बुलियन्स के अनुसार, चांदी की कीमत 239,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है. इसके अलावा दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर स्थिर है. वहीं, गुडरिटर्न्स की बात करें तो इसके मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.