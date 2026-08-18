Home > व्यापार > Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें

Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें

Aaj ka Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 18 August 2026 | MCX Sliver Rate Today: देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ, पटना, बेंगलरु और मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में चांदी के ताजा दाम क्या हैं, खरीदने से पहले यहां ताजा दाम जान लें.

By: JP Yadav | Last Updated: August 18, 2026 11:24:39 AM IST

Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें
Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें


Aaj ka Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 18 August 2026 | MCX Sliver Rate Today:  पिछले काफी दिनों से सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा थी. वहीं, भारतीय बाजार में मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. देश में 999 शुद्धता वाली चांदी का औसत भाव लगभग 2,35,500 रुपये से 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम  यानी करीब 235 से 250 रुपये प्रति ग्राम के बीच है. 

वहीं, सोमवार (17 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमत 2,38,048 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 66.39 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि  बुलियन्स के अनुसार, चांदी की कीमत 239,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है. इसके अलावा  दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर स्थिर है. वहीं, गुडरिटर्न्स की बात करें तो इसके मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

You Might Be Interested In
शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 250000 रुपये
मुंबई 250000 रुपये
कोलकाता 250000 रुपये
चेन्नई 255000 रुपये
पटना 250000 रुपये
लखनऊ 250000 रुपये
अयोध्या 250000 रुपये 
मेरठ 250000 रुपये
कानपुर 250000 रुपये
गाजियाबाद 250000 रुपये
नोएडा 250000 रुपये 
गुरुग्राम 250000 रुपये
चंडीगढ़ 250000 रुपये
जयपुर 250000 रुपये
लुधियाना 250000 रुपये
गुवाहाटी 250000 रुपये
इंदौर 250000 रुपये
अहमदाबाद 250000 रुपये
सूरत 250000 रुपये
वडोदरा 250000 रुपये
नागपुर 250000 रुपये
पुणे 250000 रुपये
नासिक 250000 रुपये
बैंगलोर 250000 रुपये
भुवनेश्वर 255000 रुपये
रायपुर  250000 रुपये
हैदराबाद  255000 रुपये

Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026

5 फिल्में, जिनमें दिखती है नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी

August 17, 2026

नागपंचमी पर आधारित 6 गाने

August 17, 2026

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026
Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें
Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें
Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें
Aaj ka Chandi Ka Bhav: देश के शहरों में क्या है चांदी के ताजा रेट्स, खरीदने से पहले फटाफट जान लें