Home > व्यापार > Gold Silver Rate India Today 20 August: चांदी की रफ्तार पर लगा फिर ब्रेक, क्या है 1 ग्राम सिल्वर की कीमत; ताजा रेट्स जानकर ही निकलें घर से

Gold Silver Rate India Today 20 August: चांदी की रफ्तार पर लगा फिर ब्रेक, क्या है 1 ग्राम सिल्वर की कीमत; ताजा रेट्स जानकर ही निकलें घर से

Aaj Ka chandi Ka Bhav Gold Silver Rate India Today 20 August 2026: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा मुंबई समेत आपके शहरों में चांदी के ताजा दाम क्या हैं, खरीदने से पहले यहां ताजा रेट्स भी जान लें.

By: JP Yadav | Published: August 20, 2026 8:25:43 AM IST

Gold Silver Rate India Today 20 August 2026: चांदी की रफ्तार पर लगा फिर ब्रेक, क्या है 1 ग्राम सिल्वर की कीमत; ताजा रेट्स जानकर ही निकलें घर से
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Aaj Ka chandi Ka Bhav Gold Silver Rate India Today 20 August 2026: शादी का सीजन खत्म होने के बाद भी सोना और चांदी के दामों के उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. अमूमन लोग सोचते हैं कि शादी का सीजन खत्म होने के बाद सोना और चांदी के दामों में कमी आती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है. शादी का सीजन खत्म होने के बाद भी चांदी के दामों में बढ़ोतरी जारी है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना फिलहाल ऊंचे स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, वहीं, घरेलू बाजार की बात करें तो सोने और चांदी के भाव पर आम लोगों के साथ-साथ बाजार के जानकार और निवेशकों की नजरें बनी हुई हैं. 

गुरुवार (20 अगस्त, 2026) सुबह के कारोबार में चांदी की खुदरा बाजार कीमत करीब 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.  इसका मतलब यह है कि एक ग्राम चांदी की कीमत करीब 244.90 रुपये बैठती है. देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर जैसे कई शहरों में एक किलो चांदी का भाव करीब 2,45,000 रुपये बताया गया है, जबकि चेन्नई, भुवनेश्वर और हैदराबाद में यह करीब 2,50,000 रुपये तक पहुंचा हुआ है।  पिछले दिन के मुकाबले इसमें मामूली बदलाव देखा गया है. अन्य टैक्स के चलते आपके जिले और शहर में चांदी के दामों में अंतर हो सकता है.  

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शहर 1 किलो चांदी का भाव
चेन्नई  250000 रुपये
मेरठ  245000 रुपये
अयोध्या  245000  रुपये
कानपुर  245000 रुपये
गाजियाबाद  245000 रुपये
नोएडा  245000 रुपये
गुरुग्राम  245000 रुपये
चंडीगढ़  245000 रुपये
लुधियाना  245000 रुपये
गुवाहाटी  245000 रुपये
इंदौर  245000 रुपये
अहमदाबाद  245000 रुपये
वडोदरा  245000 रुपये
सूरत  245000 रुपये
नागपुर  245000 रुपये
पुणे  245000 रुपये
नासिक  245000 रुपये
बेंगलुरु  245000 रुपये
भुवनेश्वर  250000 रुपये
रायपुर  245000 रुपये
हैदराबाद  250000 रुपये

यह भी पढ़ें: Gold Price Today 20 August 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों में ताजा रेट्स

Tags: Silver Price Today
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