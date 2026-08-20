Gold Silver Rate India Today 20 August: चांदी की रफ्तार पर लगा फिर ब्रेक, क्या है 1 ग्राम सिल्वर की कीमत; ताजा रेट्स जानकर ही निकलें घर से

Aaj Ka chandi Ka Bhav Gold Silver Rate India Today 20 August 2026: शादी का सीजन खत्म होने के बाद भी सोना और चांदी के दामों के उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. अमूमन लोग सोचते हैं कि शादी का सीजन खत्म होने के बाद सोना और चांदी के दामों में कमी आती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है. शादी का सीजन खत्म होने के बाद भी चांदी के दामों में बढ़ोतरी जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना फिलहाल ऊंचे स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, वहीं, घरेलू बाजार की बात करें तो सोने और चांदी के भाव पर आम लोगों के साथ-साथ बाजार के जानकार और निवेशकों की नजरें बनी हुई हैं.

गुरुवार (20 अगस्त, 2026) सुबह के कारोबार में चांदी की खुदरा बाजार कीमत करीब 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. इसका मतलब यह है कि एक ग्राम चांदी की कीमत करीब 244.90 रुपये बैठती है. देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर जैसे कई शहरों में एक किलो चांदी का भाव करीब 2,45,000 रुपये बताया गया है, जबकि चेन्नई, भुवनेश्वर और हैदराबाद में यह करीब 2,50,000 रुपये तक पहुंचा हुआ है। पिछले दिन के मुकाबले इसमें मामूली बदलाव देखा गया है. अन्य टैक्स के चलते आपके जिले और शहर में चांदी के दामों में अंतर हो सकता है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव चेन्नई 250000 रुपये मेरठ 245000 रुपये अयोध्या 245000 रुपये कानपुर 245000 रुपये गाजियाबाद 245000 रुपये नोएडा 245000 रुपये गुरुग्राम 245000 रुपये चंडीगढ़ 245000 रुपये लुधियाना 245000 रुपये गुवाहाटी 245000 रुपये इंदौर 245000 रुपये अहमदाबाद 245000 रुपये वडोदरा 245000 रुपये सूरत 245000 रुपये नागपुर 245000 रुपये पुणे 245000 रुपये नासिक 245000 रुपये बेंगलुरु 245000 रुपये भुवनेश्वर 250000 रुपये रायपुर 245000 रुपये हैदराबाद 250000 रुपये

यह भी पढ़ें: Gold Price Today 20 August 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों में ताजा रेट्स