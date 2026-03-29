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आपकी निजी जानकारी अब रहेगी पूरी तरह सेफ- Aadhaar App पर आ गया नया फीचर, जानें फायदे

Aadhaar App New Feature: अधार अब पहचान शेयर करने का तरीका बदलने वाला है… आधार ऐप का My Contact Card फीचर QR कोड के जरिए आपकी वेरिफाइड जानकारी को सेफ रखेगा. आइए जानते हैं क्या फायदे हैं इस फीचर के-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 29, 2026 1:00:35 PM IST

आपकी निजी जानकारी अब रहेगी पूरी तरह सेफ- Aadhaar App पर आ गया नया फीचर, जानें फायदे


Aadhaar App New Feature: आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. होटल बुकिंग हो, डिलीवरी सर्विस हो या किसी ऑफिस में एंट्री हर जगह हमसे पहचान और संपर्क से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है. लेकिन हर बार पूरी निजी जानकारी देना सही नहीं होता, क्योंकि इससे डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है. इसी जरूरत को समझते हुए Unique Identification Authority of India ने आधार ऐप में एक नया फीचर पेश किया है, जिसे My Contact Card कहा जाता है. ये फीचर यूजर्स को अपनी जरूरी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर करने का आसान ऑप्शन देता है.

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 My Contact Card फीचर क्या है?

My Contact Card एक ऐसा नया फीचर है, जो आधार ऐप में जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेफ तरीके से शेयर करना है. इस फीचर की मदद से यूजर एक QR कोड बना सकते हैं. जब कोई दूसरा व्यक्ति इस QR कोड को स्कैन करता है, तो उसे यूजर की वेरिफाइड जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता मिल जाता है.

इसकी खास बात ये है कि ये जानकारी सीधे आधार सिस्टम से प्रमाणित होती है, जिससे गलत या फर्जी जानकारी का जोखिम लगभग खत्म हो जाता है.

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 ये फीचर क्यों है जरूरी?

आज कई जगहों पर लोगों से उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है, लेकिन हर बार पूरा आधार नंबर देना जरूरी नहीं होता. कई बार सिर्फ संपर्क जानकारी ही काफी होती है. ऐसे में पूरा आधार नंबर साझा करना आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है.

My Contact Card इसी समस्या का समाधान है. ये यूजर्स को ये तय करने की सुविधा देता है कि वे कौन-सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं. इससे अनावश्यक डेटा शेयरिंग से बचाव होता है और निजी जानकारी सुरक्षित रहती है.

 My Contact Card के फायदे

1. सुरक्षित जानकारी शेयर करना: अब आपको अपना पूरा आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपकी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है.

2. वेरिफाइड डिटेल्स: जो भी जानकारी शेयर होती है, वो आधार डेटाबेस से प्रमाणित होती है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है.

3. आसान और तेज प्रक्रिया: QR कोड स्कैन करते ही सामने वाले व्यक्ति को आपकी जानकारी तुरंत मिल जाती है.

4. कंट्रोल आपके हाथ में: आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन-सी जानकारी शेयर करनी है और किससे.

 कैसे करें इस्तेमाल?

 आधार ऐप खोलें
 Services सेक्शन में जाएं
 My Contact Card ऑप्शन चुनें
 स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को शेयर करें
 सामने वाला व्यक्ति QR स्कैन करके आपकी डिटेल्स सेव कर सकता है

डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम

डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है. My Contact Card जैसे फीचर लोगों को उनकी जानकारी पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं. ये न केवल जानकारी शेयर करने को आसान बनाता है, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान को भी सेफ रखता है.

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Tags: Aadhaar App New FeatureMy Contact Card aadhaar aapMy Contact Card feature
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