Aadhaar Email Update: अब 1 जुलाई से फ्री होगा आधार में ईमेल का अपडेट, UIDAI ने 6 महीने तक हटाई फीस, नया सर्कुलर जारी

aadhar card email id update: आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में आधार ऐप रखते हैं तो ऐसे में अब आप मुफ्त में अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करा सकते हैं. देखा जाए तो आमतौर पर इस सर्विस के लिए 75 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अगले 6 महीने तक के लिए यह सेवा UIDAI की ओर से मुफ्त कर दी गई है. अब आप इस सेवा के जरिए मुफ्त में अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने आधार कार्ड से ईमेल आईडी को लिंक करना यूजर्स के लिए उतना ही जरूरी है, जितना कि फोन नंबर को लिंक करना है. हालांकि, आधार से अपने ईमेल को लिंक करने की यह सुविधा सीमित समय के लिए ही है. 1 जुलाई से लेकर अगले 6 महीनों तक यह सेवा लागू रहेगी.

पहले कितना देना पड़ता था शुल्क?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अगर आप आधार कार्ड से अपनी ईमेल-आईडी को लिंक करते थे तो ऐसे में आपको 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था. इसमें आपको GST सहित राशि की भुगतान करनी पड़ती थी. इससे आम लोगों को आधार कार्ड में करेक्शन कराने वाले लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी. दरअसल, आधार से लिंक ईमेल आईडी पर केवल नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते हैं बल्कि, कई अपडेट भी समय-समय पर मिलते रहते हैं. ऐसे में आप ईमेल पर आधार की ओर से आने वाले OTP भी रिसीव कर सकते हैं.

आधार में ईमेल लिंक करना क्यों है जरूरी?

आधार में ईमेल लिंक करना काफी जरूरी प्रक्रिया मानी जाती है. दरअसल, आधार के साथ ईमेल आईडी लिंक करने के कई फायदे मिलते हैं. अगर आपके आधार का गलत इस्तेमाल या फिर संदिग्ध गतिविधियों में कोई इस्तेमाल किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकता है. आधार लिंक होने पर ईमेल लिंक होने पर आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी जैसी जानकारी दोबारा से लेना आसान हो सकेगा.