8th pay commission: क्या 3 सालों के लिए टल जाएगी सैलरी बढ़ोतरी? टूट सकता है करोड़ो कर्मचारियों का दिल, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के चयन में देरी

8th pay commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर करोड़ो सरकारी कर्मचारी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे है। लेकिन आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया है। ना ही किसी सदस्य का चुनाव हुआ है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का जनवरी 2026 में लागू होना मुश्किल लग रहा है।

7वें वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसके घोषणा से लेकर रिपोर्ट के लागू होने तक लगभग तीन साल लग गए थे। अगर 8वां आयोग भी इसी गति से आगे बढ़ता है, तो वेतन और पेंशन में बदलाव 2028 तक ही लागू हो पाएँगे। हालाँकि ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएँगे, यानी बाद में लागू होने पर भी इसकी गणना पिछली तारीख से होगी।

8वें वेतन आयोग में हो रही देरी से सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों ने देरी होने के वजह से सरकार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की माँग की है।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा ?

वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है और जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

क्या दोगुनी हो जाएगी सैलरी?

इस बीच, कर्मचारियों के बीच उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं कि क्या वाकई सैलरी दोगुनी हो जाएगी? विशेषज्ञों की माने तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में लगभग 13% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।