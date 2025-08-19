Home > व्यापार > किसकी बढ़ेगी कितनी सैलरी? जानिए 8th Pay Commission के बाद किस कर्मचारी की सबसे ज्यादा भरेगी जेब

किसकी बढ़ेगी कितनी सैलरी? जानिए 8th Pay Commission के बाद किस कर्मचारी की सबसे ज्यादा भरेगी जेब

8th Pay Commission: जैसा की आप सभी जानते हैं कि 8वें  वेतन आयोग को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है। वहीँ सरकारी कर्मचारी बड़ी शिद्दत से उस समय का इंतजार कर रहे है जब सरकार का ये फैसला हकीकत में बदलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें,  8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई बार चर्चा की है।

Published By: Heena Khan
Published: August 19, 2025 13:15:53 IST

 8th Pay Commission: जैसा की आप सभी जानते हैं कि 8वें  वेतन आयोग को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है। वहीँ सरकारी कर्मचारी बड़ी शिद्दत से उस समय का इंतजार कर रहे है जब सरकार का ये फैसला हकीकत में बदलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें,  8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई बार चर्चा की है। वहीँ आज हम आपको बताएंगे कि किस कर्मचारी की कितनी सैलरी बढ़ सकती है, वहीँ अब इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस कर्मचारी की कितनी सैलरी होने वाली है।

फिटमेंट फैक्टर करेगा सैलरी तय 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8वें वेतन आयोग का अभी आधिकारिक तौर पर गठन नहीं हुआ है। वहीँ आपको बता दें, पिछले पैटर्न और मौजूदा स्थिति को देखकर एक अनुमान लगाया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग से जब भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की बात की जाती है तो फिटमेंट फैक्टर का जिक्र होना भी अनिवार्य है, ऐसा इसलिए क्यूंकि यही वो फैक्टर है जो सैलरी बढ़ाता है। इस बार भी यही फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि किसकी सैलरी कितनी होगी।

किसकी बढ़ेगी कितनी सैलरी 

जानकारी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का लाभ लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18 हज़ार था और 8वें वेतन आयोग में यह 41 हज़ार से बढ़कर 51,480 होने का अनुमान है। इससे यह कहा जा सकता है कि निचली श्रेणी के कर्मचारियों को ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि मिल सकती है। बेसिक सैलरी बढ़ेगी- कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है।

