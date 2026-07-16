8th Pay Commission: इस वेतन आयोग में हुई थी सबसे कम सैलरी की बढ़ोतरी, जानें कितने बढ़े थे पैसे

8th Pay Commission: जब से आठवें वेतन आयोग के बनने को मंज़ूरी मिली है, तब से केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान अपनी सैलरी बढ़ाने पर है. हालांकि, इस मामले को लेकर अभी कई मीटिंग चल रही हैं, और कोई फ़ैसला नहीं हुआ है. इस बीच, लोग पुराने पे स्केल और सैलरी बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं. तो, चलिए आपको बताते हैं कि इससे पहले किस पे कमीशन में सबसे कम सैलरी बढ़ी थी.

इस पे कमीशन में सबसे कम सैलरी बढ़ोतरी

अब तक, सात पे कमीशन लागू हो चुके हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. पहले और दूसरे पे कमीशन को सैलरी को आसान बनाने के लिए बनाया गया था. असल सैलरी बढ़ोतरी तीसरे से शुरू हुई. पहले से सातवें तक, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया. सबसे ज़्यादा परसेंट सैलरी बढ़ोतरी छठा वेतन आयोग के दौरान हुई, जबकि सबसे कम सैलरी बढ़ोतरी सातवां वेतन आयोग के दौरान हुई.

हालांकि सातवां वेतन आयोग का फिटमेंट फ़ैक्टर 2.57 था, लेकिन इसमें मौजूदा डीए को नए बेसिक पे में शामिल किया गया था. इसलिए, कर्मचारियों की असल सैलरी बढ़ोतरी औसतन लगभग 14.3% होने का अनुमान है, जो पिछले पे कमीशन की तुलना में सबसे कम है. फिर भी, इस पे स्केल में मिनिमम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई.

पिछले पे कमीशन में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई थी?

पहला पे कमीशन 1947 में बना था और 1949 में लागू हुआ था. इसने पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाया. दूसरा पे कमीशन 1957 में बना था और 1959 में लागू हुआ था. इसने कर्मचारियों की पोजीशन और जिम्मेदारियों के आधार पर सैलरी तय की. तीसरा पे कमीशन 1970 में बना था, जिसे 1973 में लागू किया गया. इस कमीशन में, महंगाई भत्ते को सैलरी बढ़ोतरी का एक अहम हिस्सा बनाया गया था. इसके बाद, असल सैलरी बढ़ोतरी चौथे पे कमीशन से शुरू हुई, जो इस तरह हैं:

चौथे पे कमीशन ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 27.6% की बढ़ोतरी की.

पांचवें पे कमीशन ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 31% की बढ़ोतरी की.

छठे पे कमीशन ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 54% की बढ़ोतरी की.

सातवें पे कमीशन ने सैलरी में लगभग 14.3% की बढ़ोतरी की थी.

आठवें पे कमीशन से उम्मीदें

ध्यान दें कि जब से केंद्र सरकार ने आठवें पे कमीशन के गठन को मंज़ूरी दी है, कर्मचारियों को इस पे कमीशन से बहुत उम्मीदें हैं. कर्मचारी संगठन लगातार कमीशन के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं. हालांकि, आखिरी फैसला अभी बाकी है, जिसे कमीशन कुछ समय में पेश करेगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगें मानती है या उन्हें निराशा का सामना करना पड़ेगा.