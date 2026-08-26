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8th Pay Commission के लिए अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की सिफारिश, क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

8th Pay Commission: अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से सालाना 7 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 26, 2026 3:13:43 PM IST

अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग
अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग


8th Pay Commission Latest News: ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) जैसे कुछ कर्मचारी संगठन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से सालाना 7 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अन्य कर्मचारी संगठनों की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) जैसे संगठनों ने सालाना 6 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है.

उनका मानना ​​है कि बढ़ोतरी की दर ज्यादा होने से वेतन आयोगों में ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भरता कम होगी और कर्मचारियों को अच्छी सैलरी बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं होता लाभ

उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के तहत सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 3% है, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों को हर साल ज़्यादा फायदा नहीं होता. सालाना बढ़ोतरी की दर ज्यादा होने से यह समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि AINPSEF का दावा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 10 साल में दोगुनी हो जाएगी.

कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें

क्रमांक  संगठन  प्रस्तावित सालाना बढ़ोतरी
1. नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) 6 प्रतिशत
2. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) 6 प्रतिशत
3. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) 6 प्रतिशत
4. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) 7 प्रतिशत
5. इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन (IRTSA) 5 प्रतिशत

BDO इंडिया में मैनेज्ड सर्विसेज के एसोसिएट पार्टनर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति का कहना है कि एक बार किए गए बदलाव (फिटमेंट फैक्टर) से तुरंत बड़ी बढ़ोतरी मिलती है और अगर सालाना बढ़ोतरी की दर काफी ज्यादा भी हो तो भी कुल कमाई के मामले में उस शुरुआती बढ़ोतरी की बराबरी करने में कई साल लग जाते हैं. 

यह भी पढ़ें – 8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, आखिर कब से बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन, जानें OPS को लेकर क्या है प्लान

लेवल 10 के कर्मचारी के उदाहरण से समझिए गणित

कृष्णमूर्ति लेवल 10 के कर्मचारी (बेसिक सैलरी ₹56,100) का उदाहरण देते हैं और दो तरीकों की तुलना करते हैं: एक बार फिटमेंट में बदलाव (जैसे 2.57x वाला तरीका) और उसके बाद सामान्य 3% सालाना बढ़ोतरी, बनाम पुराने स्केल पर बने रहना लेकिन सालाना बढ़ोतरी की दर को हमेशा के लिए ज्यादा रखना. उनके अनुमान बताते हैं कि ज्यादा सालाना बढ़ोतरी वाली सैलरी को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और 3 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी वाली सैलरी से आगे निकलने में कई दशक लग सकते हैं.

यह भी पढ़ें – 8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की गहमागहमी के बीच जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, नियमों में किया गया बड़ा बदलाव

Tags: 8th Pay CommissionBusiness Newshome-hero-pos-9
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