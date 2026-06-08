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8th Pay Commission Updates: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख रुपये से अधिक का एरियर? यहां जानें पूरा गणित

8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव देने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 11:42:46 AM IST

8th Pay Commission Updates: कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख रुपये से अधिक एरियर
8th Pay Commission Updates: कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख रुपये से अधिक एरियर


8th Pay Commission Latest Update: देशभर के करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों (पेंशनर्स भी शामिल) की नजरें 8वें पे कमीशन से संबंधित अपडेट पर लगी हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के तहत 5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच एरियर मिल सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी की सैलरी क्या है? इसी आधार पर एरियर तय होगा. इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है.

मान लीजिए एक कैबिनेट सचिव के पद पर तैनात अधिकारी का बेसिक पे 482400 रुपये है, जाहिर है कि यह  7वें पे कमीशन के अनुसार है. 8वें पे कमीशन में 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो बेसिक पे बढ़कर 920000 रुपये पहुंच जाएगी. ऐसे में अधिकारी के मासिक वेतनमान में  670000 रुपये का इजाफा होगा. अगर एरियर की बात करें तो कैबिनेट सचिव का 2 महीने का एरियर ही 1340,000 रुपये हो जाएगा.  

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इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितना इजाफा होगा? यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगा. जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वित्त आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें पे कमीशन के दौरान 3.68 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है और इसी आधार पर सैलरी में भी इजाफा होगा. 

फिर बढ़ाई गई सुझाव देने की समय सीमा

इस बीच ताजा अपडेट यह है कि 8वें पे कमीशन ने लोगों को सुझाव देने की डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है. अब लोग इस पर 15 जून, 2926 तक अपने सुझाव, मशविरा दे सकेंगे. पूर्व में राय देने की डेडलाइन 5 मार्च, 2026 थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2026 किया गया. जरूरत पढ़ने पर इस 31 मई कर दिया गया था. ताजा अपडेट यह है कि इसे एक बार फिर बढ़ाते हुए 15 जून, 2026 कर दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि पे कमीशन के लागू होने में कुछ समय और लग सकता है.

यह भी जानें 

  1. पे कमीशन का गठन हर 10 साल पर होता है.
  2. 7वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था.
  3.  8वां वित्त आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है. 
  4. 8वां पे कमीशन लागू होने पर कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के हिसाब से वेतनमान मिलेगा.
  5. पे कमीशन 1 जनवरी से प्रभावी है.
  6. एरियर के तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा.

Tags: 8th Pay Commission
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