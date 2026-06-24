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8th Pay Commission के बीच बड़ा फैसला: इन कर्मचारियों को मिला ओल्ड पेंशन का तोहफा, सरकार ने बदला नियम!

OPS पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने नए आदेश से एक खास वर्ग को दिया पुरानी पेंशन का तोहफा. जानिए क्या बदला नियम और किसे मिलेगा फायदा.

By: Shivani Singh | Published: June 24, 2026 1:40:50 PM IST

OPS पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने नए आदेश से एक खास वर्ग को दिया पुरानी पेंशन का तोहफा
OPS पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने नए आदेश से एक खास वर्ग को दिया पुरानी पेंशन का तोहफा


8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने कर्मचारी यूनियनों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की है. हालांकि सरकार ने अभी तक ओपीएस को पूरी तरह वापस लाने पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक खास वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें पुरानी पेंशन का तोहफा दे दिया है. यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 22 जून 2026 को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2004 के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जा सकता है. शर्त बस इतनी है कि उनकी नियुक्ति का आवेदन एनपीएस (NPS) लागू होने की कट-ऑफ तारीख से पहले जमा किया गया हो. सरकार के इस कदम को उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो सालों से अपनी पेंशन के दर्जे को लेकर असमंजस में थे और स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे.

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सरकार ने आखिर क्या बदलाव किया है?

  • अब तक के नियमों के उलट, सरकार ने तय किया है कि ओपीएस की पात्रता तय करने के लिए वास्तविक नियुक्ति की तारीख नहीं, बल्कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को आधार माना जाएगा.
  • आदेश के मुताबिक, जिन परिवारों ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और वे उस समय इसके पात्र थे, अब उनके मामलों पर पेंशन नियमों के तहत विचार किया जा सकता है.
  • यह स्पष्टीकरण उन मामलों के लिए आया है जहां आवेदन तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लागू होने (1 जनवरी 2004) से पहले आ गए थे, लेकिन प्रशासनिक देरी या कागजी कार्रवाई के चक्कर में नौकरियां बाद में मिलीं.
  • किसे नुकसान हो रहा था? अब तक ऐसे कई कर्मचारी ओपीएस के लाभ से वंचित थे क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग की तारीख 2004 के बाद की थी.

इस फैसले से किसे फायदा होगा?

इस फैसले का सीधा फायदा अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले उन परिवारों को मिलेगा जिनके मामले 1 जनवरी 2004 से पहले के हैं.

क्या होती है अनुकंपा नियुक्ति?

जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वे मेडिकल आधार पर समय से पहले रिटायर हो जाते हैं, तो उनके परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने के लिए किसी एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है.

चूंकि इन नियुक्तियों में प्रशासनिक जांच-पड़ताल और लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, इसलिए 2004 से पहले फाइल किए गए कई मामले 2004 के बाद फाइनल हो पाए थे. अब इस आदेश से इन हजारों कर्मचारियों की किस्मत बदल जाएगी.

कर्मचारी यूनियनों ने किया स्वागत

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन करने वाले अनुकंपा कर्मचारियों को अब ओपीएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने इसे हजारों कर्मचारियों की एक बहुत पुरानी और जायज मांग को पूरा करने वाला कदम बताया और सरकार का आभार जताया. इसके साथ ही, पटेल ने सरकार से एक कदम और आगे बढ़ते हुए सभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक ‘गारंटीड पेंशन’ का विकल्प देने की मांग भी दोहराई.

8वें वेतन आयोग से क्या है इसका कनेक्शन?

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग की बैठकों में पेंशन का मुद्दा सबसे गर्म है. आयोग इस वक्त देशभर में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है. हाल ही में लखनऊ में हुई दो दिवसीय बैठकों में रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, रेवेन्यू और कम्युनिकेशन जैसे बड़े विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा बाजार के जोखिमों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुरक्षित और तय होना चाहिए. यही वजह है कि ओपीएस, एनपीएस और हालिया यूपीएस को लेकर बहस तेज है.

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