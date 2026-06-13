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8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, जुलाई से बढ़ सकती है सैलरी; केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ सकती है. जुलाई में DA बढ़ने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होकर बैंक खातों में आएगी.

By: Preeti Rajput | Published: June 13, 2026 1:46:16 PM IST

जुलाई से बढ़ सकती है सैलरी
जुलाई से बढ़ सकती है सैलरी


8th Pay Commission: केंद्रिय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जल्द ही सभी सरकारी कर्मचारियों का सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार इस मामले पर जल्द बड़ा फैसला लेने जा रही है. जानकारी के मुताबिक, केंद्रिय कर्मचारियों की सैलरी जुलाई से बैंक अकाउंट में बढ़ कर आ सकती है. 

केंद्रीय कर्मचारियों जल्द बढ़ेगी सैलरी 

दरअसल, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं. कर्मचारी इस बार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा और मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच महंगाई भत्ते को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए रिटेल महंगाई दर को बढ़ाया गया है. दो अब 4.46 फीसदी हो गया है. 

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कितना बढ़ सकता है DA?

ऐसे में 2016 की बेस सीरीज को 2001 की बेस सीरीज में बदलने के लिए 2.88 लिंकिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद डीए की गणना करने पर यह करीब 62.51 प्रतिशत हो जाएगा.

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जुलाई में बढ़ सकती है सैलरी

साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. इस साल केंद्र सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ाया था. वहीं अब जुलाई में बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. अगर सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो जुलाई के महीने में सैलरी बढ़कर खातों में आएगी. बता दें कि, अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भतात करीब 60 फीसदी है. अगर सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो ये 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. 

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Tags: 8th Pay Commission
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