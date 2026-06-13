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8th Pay Commission: सरकार ने ToR को दी मंजूरी, जानें कब जेब में आएगी मोटी रकम और कितना मिलेगा एरियर?

8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी! जानिए नए फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी और पेंशन में कितना बड़ा उछाल आने वाला है और क्या है विशेषज्ञों का गणित.

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 4:54:18 PM IST

8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी
8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी


केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस’ (ToR) को मंज़ूरी दे दी है. मतलब ये की केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपना काम शुरू करने की आधिकारिक हरी झंडी दे दी है. इसके परिणामस्वरूप, लगभग 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है. आयोग को अपनी सिफ़ारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

फिटमेंट फ़ैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) को संशोधित करने के लिए किया जाता है. यह वेतन के नए ढांचे को तय करने में अहम भूमिका निभाता है. 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फ़ैक्टर लागू किया गया था, जो 2016 से प्रभावी हुआ. इसके तहत, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹15,000 था, तो वह बढ़कर ₹38,550 हो गया.

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कर्मचारी यूनियनों की मांगें

8वें वेतन आयोग के लिए, केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और संघों ने मुख्य रूप से फिटमेंट फ़ैक्टर में वृद्धि और न्यूनतम मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी की मांग की है. कुछ यूनियनों ने फिटमेंट फ़ैक्टर को 3 से 5 या उससे भी अधिक करने का प्रस्ताव दिया है. हालाँकि, पेंशन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इतनी बड़ी मांगें शायद वित्तीय वास्तविकताओं के अनुरूप न हों.

पेंशन विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बदलाव कर सकता है. इसमें परिवार की खपत इकाइयों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पाँच करना और 2.64 के फिटमेंट फ़ैक्टर पर विचार करना शामिल हो सकता है.

इन-हैंड वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

वेतन में अंतिम बढ़ोतरी आयोग की सिफ़ारिशों और सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर करेगी. इसे दो अलग-अलग उदाहरणों से समझा जा सकता है…

मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹100 है. 60% महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर, उनकी कुल आय ₹160 होती है. यदि नए फिटमेंट फ़ैक्टर के बाद मूल वेतन दोगुना होकर ₹200 हो जाता है, तो मौजूदा ₹160 की तुलना में प्रभावी वेतन में लगभग 25% की वृद्धि होगी.

अगर सरकार मौजूदा फिटमेंट फ़ैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 कर देती है, तो एंट्री-लेवल बेसिक पे में 15-20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में, ₹15,000 की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर ₹45,000 हो जाएगी. जानकारों का कहना है कि अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग से कम फिटमेंट फ़ैक्टर भी तय करती है, तब भी सरकारी खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस’ (ToR) को मंज़ूरी दी और पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया. हालाँकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और यह 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, लेकिन उम्मीद है कि आयोग को अपना काम पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे.

आयोग ने ज्ञापन सौंपने की समय-सीमा बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है. इसके बाद, सभी संबंधित पक्षों के सुझावों की जाँच की जाएगी और अंतिम सिफ़ारिशें तैयार की जाएँगी. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर रिपोर्ट जून-जुलाई 2027 तक सौंपी जाती है, तो बकाया भुगतान के संबंध में सरकार पर वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा. एक बार जब सिफारिशें मान ली जाएंगी और लागू कर दी जाएंगी, तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को बीच की अवधि का पूरा बकाया भुगतान करेगी.

फिलहाल, कर्मचारी संगठन ऊंचे मल्टीप्लायर फैक्टर और बेहतर रिटायरमेंट लाभों की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा.

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