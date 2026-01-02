8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए 8वें वेतन आयोग पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं

8th Pay Commission Update: 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को खत्म हो गया और 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है. कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे. 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो गया है, और सरकार इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के फैसले लेगी.
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
नियमों के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है. हालांकि इसे असल में लागू होने में कुछ समय लगेगा. विशेषज्ञों के अनुसार 8वां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2027-28 या 2028-29 के बीच लागू हो सकता है.
सिंघानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन कहते हैं ‘2026 के मध्य में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. इस आयोग के पास एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए 18 महीने है. हालांकि लागू होने की आधिकारिक तारीख 1 जनवरी 2026 है. लेकिन नई सैलरी स्लैब की घोषणा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में की जा सकती है.’
8वें वेतन आयोग का बकाया कब मिलेगा?
नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी मिलनी चाहिए. चूंकि सैलरी स्लैब के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए जब भी फैसला होगा, बकाया 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा. उदाहरण के लिए अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है, तो कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की दरों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का बकाया मिलेगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लागू होने में किसी भी देरी के लिए कर्मचारियों को बकाया मिलेगा.
क्या बकाया पर टैक्स लगेगा?
कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बकाया पर टैक्स लगता है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कई सरकारी कर्मचारी 30 प्रतिशत इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे. उन्हें बकाया पर उसी दर से टैक्स देना होगा.