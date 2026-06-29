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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 3.38% तक बढ़ सकती है सैलरी, समझें पूरा गणित यहां

8th Pay Commission: साल 2026 में 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. आयोग कई बैठकें कर चुका है और उसकी सिफारिशों के आधार पर नई सैलरी और पेंशन तय होगी.

By: Preeti Rajput | Published: June 29, 2026 12:22:58 PM IST

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर!
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर!


8th Pay Commission: साल 2026 में करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है. सभी को उम्मीद है कि नई सिफारिशों से वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. नवंबर 2025 में गठित इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसमें से लगभग 8 महीने बीत चुके हैं. इस दौरान आयोग कई अहम बैठकें कर चुका है. अब सभी को रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन तय होगी.

DA और DR में हुआ बड़ा बदलाव 

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कैलेकुलेशन में आल इंडिया डिफेंस एम्पलॉयीज फेडरेशन बदलाव की मांग कर रहा है. केंद्र सरकार के तरफ से मौजूदा समय में हर साल दो बार डिए का ऐलान किया जाता है. यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई को देखते हुए किया जाता है. ताकी सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई का अधिक असर ना पड़े. 

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कितनी बढ़ेगी इस बार सैलरी?

सैलरी में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर्स काफी ज्यादा जरूरी और अहम होते हैं. फिलाहल फिटमेंट फैक्टर 1.91 से 3.83 रखने की चर्चा चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार  8वें वित्त आयोग में 92 प्रतिशत बेसिक सैलरी बढ़ सकती है. जिसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34650 रुपये है उन्हें अब 68940 रुपये के मिला करेगी. हालांकि, अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है. अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर  4.38  रखा जाता है. तो लेवल 17 ग्रेड के कर्मचारियों को 985500 रुपये तक बेसिक सैलरी मिल सकती है. यही कारण है कि कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड कर रहे हैं. 

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कितना मिलेगा एरियर (8th Pay Commission Arrears)

रिपोर्ट के मुताबिक,  8वां वित्त आयोग 2027 के मध्य में लागू किया जा सकता है. ऐसे में ये एयियर एरियर 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन कमीशन के प्रभावी होने तक जारी रहने वाला है. अगर आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.92 के करीब रखता है, तो ये एरियर 24 महीने में 2 से 17 लाख तक हो सकता है.

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Tags: 8th Pay CommissionCentral government salary revisionDA merger
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