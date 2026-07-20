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8th Pay Commission: क्या है ‘पे-स्केल मर्जर’ जिसकी जिद पर अड़े हैं कर्मचारी संगठन? इससे कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

8th Pay Commission Update: में पे-स्केल मर्जर की मांग क्यों ज़ोर पकड़ रही है? क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन का रास्ता साफ़ होगा? जानिए यहाँ.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 20, 2026 6:06:15 PM IST

8th Pay Commission में पे-स्केल मर्जर की मांग क्यों ज़ोर पकड़ रही है? क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन का रास्ता साफ़ होगा? जानिए यहाँ.
8th Pay Commission में पे-स्केल मर्जर की मांग क्यों ज़ोर पकड़ रही है? क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन का रास्ता साफ़ होगा? जानिए यहाँ.


8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का काम अब एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है. देश भर के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने के बाद, आयोग अब उन चर्चाओं और बैठकों में जुट गया है जो लगभग एक करोड़ लोगों की सैलरी, पेंशन और भत्तों का भविष्य तय करेंगी.

इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा बलों के रिटायर्ड कर्मियों सहित लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है. हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने पहले ही आयोग के सामने अपनी कुछ बड़ी और जरूरी मांगें रख दी हैं. इनमें सबसे बड़ी मांग मौजूदा पे-मैट्रिक्स (pay matrix) में पूरी तरह से बदलाव करने की है.

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एक नजर आयोग के गठन पर

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था. इसमें पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलाक घोष भी शामिल हैं.

पे-स्केल को आपस में मिलाने की मांग क्यों ज़ोर पकड़ रही है?

कर्मचारी संगठनों की ओर से जो सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला प्रस्ताव आया है, वह है कुछ मौजूदा पे-लेवल्स (Pay Levels) को आपस में मिला देना.

यूनियन का सुझाव है कि लेवल 2 और 3, लेवल 4 and 5, लेवल 7 and 8, और लेवल 9 and 10 को मिलाकर एक कर दिया जाए. उनका तर्क है कि इन ग्रेड्स में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर एक जैसा काम करते हैं और उनकी सैलरी में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, फिर भी उन्हें अलग-अलग लेवल्स में रखा गया है. समय के साथ यह अंतर कर्मचारियों में असंतोष पैदा करता है और उनके मनोबल पर असर डालता है.

इसके अलावा, यूनियन ने मौजूदा लेवल 5 के कर्मचारियों को सीधे लेवल 6 में मर्ज करके एकमुश्त अपग्रेड देने की वकालत की है. उनका कहना है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, डिफेंस, रेलवे और पोस्टल सर्विसेज जैसे विभागों में हजारों ग्रुप-सी (Group C) कर्मचारी सालों से लेवल 5 पर ही अटके हुए हैं, जिससे उनका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

कर्मचारी यूनियनों की बड़ी मांगें

केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठनों में से एक, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आयोग के सामने बेहद मजबूती से अपनी बातें रखी हैं.

  • यूनियन ने मांग की है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपये किया जाए.
  • फिलहाल सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलता है, जिसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है.
  • सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के साथ-साथ मकान और यूटिलिटी (बिजली-पानी आदि) से जुड़े भत्तों को जोड़ने की बात कही गई है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े और उनकी खरीदने की क्षमता (purchasing power) बची रहे.
  • NC-JCM ने सरकार से प्रमोशन नीतियों को भी आसान बनाने की अपील की है, ताकि कर्मचारियों का प्रमोशन समय पर हो और वे एक ही पोस्ट पर लंबे समय तक न अटके रहें.

कुछ और जरूरी सहूलियतें जिन पर है नजर

सैलरी और पेंशन के अलावा, कर्मचारी संगठनों ने रोजमर्रा की सर्विस से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की भी सिफारिश की है, जैसे:

  • प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान हो.
  • मेडिकल रीइम्बर्समेंट (इलाज के खर्च की वापसी) के दावों का निपटारा तेजी से किया जाए.
  • कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहतर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिले.
  • इनकम टैक्स से जुड़े कागजी काम और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए.

देश भर में बैठकों का दौर जारी

आयोग ने जनता और कर्मचारियों से सुझाव लेने का पहला दौर 15 जून को बंद कर दिया था. हालांकि, अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से डेटा लेने का काम 31 जुलाई तक जारी रहेगा. मार्च के महीने से ही आयोग के सदस्य अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कर्मचारी संगठनों व पेंशनभोगी समूहों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं.

इन चर्चाओं में रेलवे और डिफेंस जैसे बड़े विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, और यही बातचीत आगे चलकर नया सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन का फॉर्मूला तय करने का आधार बनेगी.

तो कब तक लागू होंगी ये सिफारिशें?

आमतौर पर वेतन आयोग को अपने गठन के बाद रिपोर्ट सौंपने में लगभग 18 महीने का समय लगता है. अगर सब कुछ तय शेड्यूल के मुताबिक चला, तो आयोग अपनी सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच तैयार कर सकता है.

लेकिन, पुराना अनुभव बताता है कि सिफारिशें सौंपने और उन्हें जमीन पर लागू होने में काफी वक्त लग जाता है. पिछले वेतन आयोगों के समय भी सिफारिशें आने के बाद नया सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल का समय लग गया था. इस लिहाज से देखें तो भले ही रिपोर्ट 2027 में आ जाए, लेकिन कर्मचारियों की जेब तक इसका पूरा फायदा पहुंचते-पहुंचते 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है.

फिलहाल, आयोग सभी पक्षों की बातें सुन रहा है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दशक के लिए एक करोड़ कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनभोगियों के हक में क्या फैसला निकलकर आता है.

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