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दिल्ली मीटिंग के बाद अब किन शहरों में होंगी 8वें वेतन आयोग की बैठक? फटाफट नोट करिए तारीख

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. दिल्ली में बैठकों के बाद अब पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों के साथ बैठकें करेगा. जिसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है.

By: Sohail Rahman | Published: May 3, 2026 11:29:03 AM IST

अब किन शहरों में होगी 8वें वेतन आयोग की मीटिंग्स
अब किन शहरों में होगी 8वें वेतन आयोग की मीटिंग्स


8th Pay Commission Meetings: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार को वेतन, पेंशन, भत्ते, छुट्टी की नीतियां, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में जो सिफारिशें सौंपी जानी हैं, उनके संबंध में तैयारियां तेज हो गई हैं. पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मई और जून के महीने की कुछ खास तारीखें बहुत अहम साबित होने वाली हैं. अगर आप भी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों की श्रेणी में आते हैं, तो आपको ये तारीखें नोट कर लेनी चाहिए. 4-5 मई, 18-19 मई, 31 मई, 1-4 जून और 8 जून.

ये वो तारीखें हैं जो पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर ला सकती हैं. इनमें से ज़्यादातर तारीखें 8वें वेतन आयोग की उन अहम बैठकों से जुड़ी हैं जो देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली हैं, जबकि एक खास तारीख डेडलाइन (अंतिम समय सीमा) के तौर पर तय की गई है.

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कई अहम बैठकें होंगी

दरअसल, 8वें वेतन आयोग ने पहले ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अलग-अलग संगठनों के साथ दिल्ली से लेकर देहरादून तक कई अहम बैठकें की हैं और उनके सुझाव इकट्ठा किए हैं. AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने NDTV को बताया कि दिल्ली में 28 अप्रैल को शुरू हुई बैठकें 30 अप्रैल तक चलीं. इन सत्रों के दौरान जस्टिस रंजना प्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता वाले आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों पर विचार-विमर्श किया. 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चाओं का पहला दौर खत्म होने के बाद अब बैठकों का दूसरा दौर शुरू होने वाला है.

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संगठनों से किया अनुरोध

दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म होने के बाद आयोग अब अपने संपर्क कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दौरे का अगला पड़ाव पुणे से शुरू होगा और उसके बाद यह देश के कई अन्य शहरों तक जाएगा. इन बैठकों के दौरान 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों द्वारा रखी गई मांगों की समीक्षा और उन पर विचार करना जारी रखेगा. आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों, प्रतिनिधिमंडलों और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध किया है कि वे तय समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने ज्ञापन जमा करें और बैठकों का अनुरोध करें.

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अब कब-कब होंगी बैठक?

  • 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मीटिंग्स 4 और 5 मई को पुणे में आयोजित की जाएंगी.
  • इसके बाद आयोग 18 और 19 नई को हैदराबाद में मीटिंग्स करेगा.
  • 1-4 जून तक श्रीनगर में 8वें वेतन आयोग की बैठकों का आयोजन किया जाएगा.
  • इसके बाद केंद्रीय वेतन आयोग 8 जून, 2026 को लद्दाख का दौरा करेगा. 

Tags: 8th Pay Commission
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