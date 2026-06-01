8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी? 100% पेंशन और नई रिटायरमेंट नीति पर चर्चा तेज

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर और DA में बढ़ोतरी के अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं में सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू करने की संभावना पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा बातचीत का मुख्य विषय बनकर उभरी है.

आयु-आधारित पेंशन संरचना

“सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो कम से कम दो सदस्यों वाले परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो. पूरी पेंशन को मौजूदा 50% की दर के बजाय, ‘अंतिम आहरित वेतन’ (LPD) के 67% पर, या पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त परिलब्धियों के औसत पर (जो भी अधिक लाभकारी हो) निर्धारित किया जाना चाहिए,” NC-JCM ने 8वें CPC को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा.

इसमें एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश का भी हवाला दिया गया जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद हर पांच साल में 5% अतिरिक्त पेंशन देने का प्रस्ताव किया गया था. तदनुसार इसकी संरचना इस प्रकार होनी चाहिए:

65 वर्ष: अंतिम आहरित वेतन (LPD) का 70%

70 वर्ष: LPD का 75%

75 वर्ष: LPD का 80%

80 वर्ष: LPD का 85%

85 वर्ष: LPD का 90%

90 वर्ष: LPD का 100%

OPS, NPS या UPS में से किसी एक को चुनना

रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाल के हफ़्तों में पेंशन में ज्यादा लचीलेपन को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है. इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही पेंशन सिस्टम चुनने की अनुमति दी जा सकती है. चाहे वह OPS हो, NPS हो या UPS.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ‘निर्धारित-लाभ’ वाली रिटायरमेंट योजना है. यह आखिरी बार मिली सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी एक तय पेंशन की गारंटी देती है. इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है जिसका मतलब है कि कर्मचारी अपने काम करने के सालों के दौरान इस फंड में कोई योगदान नहीं देते हैं.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक योगदान-आधारित मॉडल पर काम करता है. कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस सिस्टम में जमा करते हैं, जबकि सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है. पेंशन की अंतिम राशिॉ जमा हुई कुल पूंजी और बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) NPS-शैली के योगदानों को सुनिश्चित पेंशन लाभों के साथ मिलाकर इस अंतर को पाटने का प्रयास करती है.

8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 11 मिलियन से अधिक लाभार्थियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, साथ ही उनके परिवार भी शामिल हैं.