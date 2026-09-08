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8th Pay Commission Latest Updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर जारी, चेन्नई दौरे पर किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

8th Pay Commission Latest Updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर जारी है. दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बाद 8वां वेतन आयोग चेन्नई का 2 दिवसीय दौरा कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 3:37:31 PM IST

8वां वेतन आयोग का चेन्नई दौरा
8वां वेतन आयोग का चेन्नई दौरा


8th Pay Commission Latest Updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हर दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. इस बीच, चेन्नई में 8वें वेतन आयोग का 2 दिवसीय दौरा जारी है. इस दौरान 8वां वेतन आयोग योग्य यूनियनों और संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन, भत्तों में सुधार और पेंशन सुधारों पर अपने विचार, शिकायतें और सुझाव रखने का मौका देगा.

चेन्नई में होने वाली यह बातचीत 8वें वेतन आयोग की संबंधित पक्षों के साथ चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा है. दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी ही बैठकें पहले ही हो चुकी हैं.

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इस बैठक में किन विषयों पर होगी चर्चा?

इस बैठक में चर्चा के मुख्य विषय फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल, वेतन संशोधन, पेंशन सुधार, भत्ते, कर्मचारियों की अन्य संबंधित शिकायतें और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के कामकाजी जीवन को समग्र रूप से बेहतर बनाने के तरीके होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें – 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसका क्या मतलब है?

ये ताजा अपडेट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग अपनी बातचीत और प्रशासनिक कामकाज जारी रखे हुए है. आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. आज तक आयोग दी गई समय-सीमा के 10 महीने पूरे कर चुका है. हालांकि, अंतिम फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि या पेंशन से संबंधित किसी भी बदलाव के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

लगातार लगाया जा रहा अनुमान

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच कई अनुमानों पर चर्चा हो रही है जो माने गए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं, 2.15, 2.28 या 2.57 जैसे फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल का उपयोग करके की गई गणनाएं स्पष्ट रूप से मूल वेतन या पेंशन में काफी वृद्धि का संकेत देती हैं, लेकिन इन आंकड़ों को तब तक आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि आयोग अपनी सिफारिशें न दे दे और केंद्र सरकार अंततः कोई अंतिम निर्णय न ले ले.

इसके अलावा, चेन्नई के बाद भी चर्चाएं जारी रहेंगी, जिसमें 9 सितंबर को पुडुचेरी, 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ और 7 व 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठकें होंगी.

यह भी पढ़ें – 8th Pay Commission: पेंशनर्स की बड़ी मांग; 15 की जगह 11 साल में बहाल हो कम्यूटेड पेंशन, नियम बदला तो कर्मचारियों को होगा तगड़ा फायदा

Tags: 8th Pay Commission
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