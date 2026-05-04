फिटमेंट फैक्टर से लेकर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने तक, 6 महीनों में 8वें वेतन आयोग की बात कहां तक पहुंची?

8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की शुरुआत को छह महीने बीत चुके हैं. अब 12 महीने का समय बाकी है. इन छह महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिनका कर्मचारियों के वेतन पर असर पड़ेगा. यह ध्यान देने योग्य है कि 8वें वित्त आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था. आज, 4 मई को, इसके पहले छह महीने पूरे हो गए हैं.

8वें वित्त आयोग की क्या भूमिका है?

यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक अस्थाई समिति है. आयोग का काम कर्मचारी संगठनों, अन्य हितधारकों और विभिन्न समूहों के साथ परामर्श करना है. इन चर्चाओं के आधार पर, इसे फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, पेंशन सुधार और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है. इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सिफारिशें देना है. यह बताना प्रासंगिक है कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक रूप से हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन किया है; सरकार इस आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर अपने अंतिम निर्णय लेती है.

वर्तमान स्थिति क्या है?

वर्तमान में, 8वां वित्त आयोग चर्चा, परामर्श और ज्ञापन एकत्र करने के चरण में है. आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. हाल ही में, उन्होंने दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया. 14 अप्रैल को, राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र)—NC-JCM—ने 8वें वेतन आयोग को 51 पृष्ठों का एक ज्ञापन सौंपा. वेतन आयोग और NC-JCM के बीच 28 अप्रैल को एक बैठक हुई. यह दोनों पक्षों के बीच आयोजित पहली बैठक थी.

कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं?

कर्मचारियों ने 8वें वित्त आयोग को मांगों की एक विस्तृत सूची सौंपी है. इनमें सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की है. इसके अतिरिक्त, नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की भी मांग है. कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को यह प्रस्ताव भी दिया है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए. यह ध्यान रखना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा लिए गए फ़ैसलों का 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनभोगियों पर सीधा असर पड़ेगा.

वेतन में 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद

7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के दौरान, फ़िटमेंट फ़ैक्टर को 3 से नीचे रखा गया था. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बात ध्यान देने लायक है कि कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं.