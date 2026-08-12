8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की गहमागहमी के बीच जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, नियमों में किया गया बड़ा बदलाव

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों क बेसब्री से इंतजार है. कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आयोग अगले साल की पहली छमाही तक सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप देगा. हालांकि, इस मामले में अभी कुछ भी कहना मुश्किल हैं. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रही है और उनके सुझावों का जानने का प्रयास कर रही है.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए योग्यता के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी घोषणा की है. इस नोटिफिकेशन में नए नियमों के तहत अलग-अलग कैटेगरी के कंसल्टेंट के लिए अनुभव और अधिकतम उम्र सीमा के बारे में बताया गया है.

कंसल्टेंट के पदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है

आठवें वेतन आयोग द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, कंसल्टेंट के पदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है –

सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट. सीनियर कंसल्टेंट पद के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव और अधिकतम 45 साल की उम्र सीमा जरूरी.

दूसरी कैटेगरी कंसल्टेंट के लिए कम से कम छह साल का अनुभव और अधिकतम 40 साल की उम्र सीमा तय की गई है.

तीसरी कैटेगरी यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए उम्मीदवारों के पास दो साल का अनुभव होना चाहिए. इस कैटेगरी में आवेदन करने वालों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल है. आयोग इस कैटेगरी में 16 कंसल्टेंट तक की नियुक्ति कर सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन

HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस (IR) या संबंधित क्षेत्रों में मास्टर डिग्री या MBA वाले उम्मीदवार.

संबंधित अनुभव के साथ बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड LLB उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र हैं. वेतन आयोग कानूनी रिसर्च और ट्रिब्यूनल व अदालतों में सर्विस से जुड़े मामलों को संभालने का अनुभव रखने वाले वकीलों (एडवोकेट) को योग्य मानता है.

B.Tech/M.Tech डिग्री और IT, डेटा एनालिसिस और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन जैसे क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. एक्सेल, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में महारत जरूरी है. सैलरी, अलाउंस, कंपनसेशन पैकेज या एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े मामलों को संभालने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. इसके अलावा, आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोस्ट, ईमेल या किसी अन्य तरीके से भेजी गई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी. इसके अलावा, अगर आपने पहले ही आवेदन कर दिया हा तो दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

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