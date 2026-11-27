8th Pay Commission: जेपी मॉर्गन का 1.83 फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों को चौंका सकता है. हाल ही में जेपी मॉर्गन की गणना में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) को शामिल किया गया है. यह वह दर है जो जनवरी 2026 में लागू होगी, जब 8वें वेतन आयोग का दौर शुरू होने की उम्मीद है. केवल इसी को मूल वेतन (बेसिक पे) में मिलाने से मूल वेतन 1.6 गुना हो जाएगा. जानकारों की मानें तो 1.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 8वें वेतन आयोग के तहत जेपी मॉर्गन के कर्मियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 33,000 रुपये हो जाएगा.

यहां पर बता दें कि जब से 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है केंद्रीय कर्मचारी यूनियनें 2.86, 3 और यहां तक ​​कि 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. जेपी मॉर्गन का ताजा अनुमान काफी कम आंकड़े से शुरू होता है और यह बताता है कि केवल मल्टीप्लायर (गुणांक) को देखना भ्रामक हो सकता है. गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को जारी अपनी ‘इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी आउटलुक 2027’ रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने लगभग 1.83 के फिटमेंट फैक्टर को आधार (बेस केस) माना है. यह कर्मचारी यूनियनों द्वारा आयोग से मांगी गई 3.83 की दर से आधे से भी कम है. कागजों पर तो यह एक बड़ी बढ़ोतरी लग सकती है, लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि असल में यह बढ़ोतरी काफी कम है.

विश्लेषक राजीव बत्रा और रुषित मेहता ने लिखा है- ‘करीब 1.83 का फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन को 83 प्रतिशत तक बढ़ा देता है, लेकिन चूंकि 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में जुड़ जाता है, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14 प्रतिशत के आसपास ही होती है. ठीक वैसे ही, जैसा 2016 में हुआ था.

83% असल में 14% क्यों है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (मल्टीप्लायर) है जिसे कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन से गुणा करके नया (संशोधित) मूल वेतन निकाला जाता है. जेपी मॉर्गन के अनुसार, यह गुणांक एक साथ 2 काम करता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वेतन आयोग (पे कमीशन) जमा हुए DA (महंगाई भत्ते) को मूल वेतन (बेसिक पे) में मिला देता है और इसके ऊपर कुछ वास्तविक बढ़ोतरी भी देता है. इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक मल्टीप्लायर बनता है, जिसे ‘फिटमेंट फैक्टर’ कहा जाता है.

दो वेतन आयोगों के बीच सरकार साल में 2 बार DA बढ़ाती है, जिससे वेतन महंगाई के हिसाब से बना रहे. जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक जमा हुआ DA मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है और DA की गिनती फिर से शून्य से शुरू होती है. मूल वेतन में जो बढ़ोतरी दिखती है उसका एक बड़ा हिस्सा वह पैसा होता है जो कर्मचारियों को पहले से ही DA के रूप में मिल रहा होता है.

1.6 गुना हो जाएगा मूल वेतन

जेपी मॉर्गन (JPMorgan) के हिसाब-किताब में 60 प्रतिशत DA को आधार माना गया है. यह वह दर है जो जनवरी 2026 में लागू होगी, जब नया वेतन चक्र शुरू होने की उम्मीद है. केवल इसी DA को मूल वेतन में मिलाने से मूल वेतन 1.6 गुना हो जाएगा. इसके ऊपर लगभग 14 प्रतिशत की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़ने पर यह फैक्टर लगभग 1.83 हो जाता है.

7वें वेतन आयोग ने भी इसी तरह काम किया था. उसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसमें 125 प्रतिशत DA शामिल था. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें वास्तव में केवल 14 प्रतिशत के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी. अगर भत्तों और पेंशन को भी जोड़ दिया जाए तो कुल वेतन बिल में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. वहीं, ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हमारा अनुमान (बेस केस) यह है कि 8वां वेतन आयोग 2016 वाले फैसले को ही दोहराएगा.

नहीं बताया गया फिटमेंट फैक्टर

यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं. जेपी मॉर्गन यह नहीं कह रहा है कि आयोग असल में क्या सिफारिश करेगा. उनका 1.83 का आंकड़ा तब का है, अगर सरकार 2016 के पैटर्न को ही दोहराती है. ब्रोकरेज ने एक ‘लो केस’ (कम बढ़ोतरी वाला अनुमान) भी तैयार किया है, जिसमें कुल बिल 15 प्रतिशत बढ़ता है और एक ‘हाई केस’ (ज्यादा बढ़ोतरी वाला अनुमान) भी है, जिसमें यह 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इन दोनों मामलों के लिए उन्होंने कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं बताया है. ‘बेस केस’ में भी कर्मचारियों की कमाई बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि एक औसत कर्मचारी को हर महीने लगभग 15,400 रुपये ज्यादा मिलेंगे, और साथ ही लगभग 3.4 लाख रुपये का एरियर (बकाया पैसा) भी मिलेगा.

3.83 से अभी काफी दूर

कर्मचारी यूनियनें इससे कहीं ज्यादा की मांग कर रही हैं. नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के स्टाफ पक्ष ने आयोग से 3.83 का एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। इससे न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक पे) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो जाएगा. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है, तो यही 18,000 रुपये का वेतन बढ़कर लगभग 33,000 रुपये हो जाएगा.

परिवार के लिए लगाया गया न्यूनतम वेतन का हिसाब

यूनियनों का कहना है कि उनके द्वारा सुझाया गया आंकड़ा घर चलाने के वास्तविक खर्च को दर्शाता है. उनके ज्ञापन में पांच सदस्यों वाले एक परिवार के लिए न्यूनतम वेतन का हिसाब लगाया गया है. इसमें ICMR के मानकों के अनुसार प्रतिदिन 3,490 kcal की खुराक और साथ ही आवास, उपयोगिताओं (बिजली-पानी आदि) और अन्य रोजमर्रा के खर्चों को शामिल किया गया है. उन्होंने वार्षिक वेतन वृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) को भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर दोगुना यानी 6 प्रतिशत करने की मांग की है.

आयोग ने सुनीं यूनियनों की बातें

NC-JCM के स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस महीने की शुरुआत में NDTV प्रॉफिट को बताया कि आयोग ने यूनियनों की बातें सुनी हैं. उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग ने हमारी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना. हमने अपने सुझाव उनके सामने रखे और उन्होंने उन पर ध्यान दिया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भरोसा है कि 3.83 की मांग मान ली जाएगी तो शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि स्टाफ पक्ष ने डेटा के साथ अपना पक्ष रखा है और उन्हें विश्वास है कि उनकी मांगें उचित हैं. हालांकि, उन्होंने नतीजे के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की.