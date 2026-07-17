8th Pay Commission: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? जानें अब तक का हर बड़ा अपडेट!

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है. आयोग के गठन को आठ महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, और अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि यह नई पे पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को कब सौंपेगी.

कामकाज की बात करें तो, कमीशन अब तक अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय स्टेकहोल्डर्स के साथ 9 दौर की बैठकें पूरी कर चुका है। इसकी सबसे हालिया बैठक 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में हुई थी. इन बैठकों के जरिए पे पैनल सीधे कर्मचारियों और संगठनों से मिलकर सैलरी रिवीज़न, पेंशन, भत्तों और बाकी जुड़े मुद्दों पर उनके सुझाव ले रहा है.

आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ सकता है:

रिपोर्ट कब तक आएगी?

खबरों के मुताबिक, कमीशन 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों की बारीकी से जांच करेगी और फिर इसे लागू करने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

समय सीमा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को इसका गठन 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के समय सीमा के साथ किया गया था. जुलाई के मध्य तक लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अब करीब 10 महीने का समय बाकी है.

कितने लोगों पर असर पड़ेगा?

सरकार के इस फैसले का सीधा असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?

अभी चीजें चर्चा के स्तर पर हैं, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें मजबूती से रख दी हैं. यूनियनों की मुख्य मांगें हैं: 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी.

अगर कमीशन इस 3.83x फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है और सरकार इसे मान लेती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बंपर उछाल आएगा:

मिनिमम बेसिक सैलरी: फिलहाल न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹69,000 (सटीक कहें तो ₹68,940) हो जाएगी. यानी सीधे तौर पर न्यूनतम सैलरी में 283% की भारी बढ़ोतरी!

मौजूदा बेसिक पे (Current Basic Pay) 3.83 फिटमेंट फैक्टर के साथ संभावित बेसिक पे ₹18,000 ₹68,940 (लगभग ₹69,000) ₹25,500 ₹97,665 ₹35,400 ₹1,35,582 ₹44,900 ₹1,71,967 ₹56,100 ₹2,14,863

साथ ही, कर्मचारी यूनियन X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए HRA की दरों को क्रमशः 40%, 35% और 30% करने की मांग कर रहे हैं. मौजूदा समय में यह दरें बेसिक पे का 30%, 20% और 10% हैं.

DA एरियर (बकाया) का क्या गणित है?

यूनियन सूत्रों के हवाले से एक अच्छी खबर यह भी है कि कर्मचारियों को DA (महंगाई भत्ता) हाइक का एरियर भी मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा.

आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो पहली DA किस्त को 0% पर रीसेट कर दिया जाता है. अगले छह महीनों के बाद DA का नया रिवीज़न शुरू होता है और कर्मचारियों को मिलने वाले और वास्तविक DA के अंतर का एरियर बाद में दिया जाता है. इस हिसाब से जनवरी से जून 2026 के बीच का तो कोई एरियर नहीं बचेगा, लेकिन जुलाई 2026 के बाद से 7वें वेतन आयोग के तहत जो भी DA बढ़ेगा, वह 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही एरियर के रूप में कर्मचारियों की जेब में आएगा.