8th Pay Commission HRA Calculator: फिटमेंट फैक्टर बदलते ही कितनी बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी और HRA? Level 1 से 4 तक का पूरा कैलकुलेशन

कोलकाता में 10 जुलाई 2026 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं. इस चर्चा और सौंपे गए ज्ञापनों में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की पुरजोर मांग की गई है. फिलहाल कर्मचारियों को X कैटेगरी के शहरों में 30%, Y में 20% और Z में 10% की दर से HRA मिल रहा है. चूंकि HRA की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ते ही HRA में खुद-ब-खुद बड़ा उछाल आएगा.

7वें वेतन आयोग में कैसे बदला था HRA का गणित?

7वें वेतन आयोग के शुरुआती दिनों में HRA की दरें 27% (X), 18% (Y) और 9% (Z) तय की गई थीं. नियम के मुताबिक, जैसे ही जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता (DA) 50% के आंकड़े पर पहुंचा, इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया गया.

कर्मचारी यूनियन आखिर क्यों कर रहे हैं ज्यादा HRA की मांग?

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आज के दौर में मिल रहा HRA बेहद कम है, खासकर ग्रुप सी (Group C) और ग्रुप डी (Group D) के कर्मचारियों के लिए. बड़े शहरों में मकानों का किराया आसमान छू रहा है. यही वजह है कि नेशनल काउंसिल–ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM Staff Side) समेत ज्यादातर संगठनों ने HRA को बढ़ाकर 40% तक करने की मांग की है. इसके साथ ही एक अनोखा प्रस्ताव यह भी रखा गया है कि HRA को सीधे DA से जोड़ दिया जाए और जब भी DA 25% पर पहुंचे, इसे रिवाइज कर दिया जाए. इससे भविष्य में जैसे ही DA बढ़ेगा, HRA भी अपने आप बढ़ जाएगा.

विभिन्न फिटमेंट फैक्टर के आधार पर HRA का अनुमानित गणित

अगर मौजूदा HRA दरों (30%, 20% और 10%) को ही आधार माना जाए, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर (2.0 से लेकर 2.57 तक) लागू होने पर कर्मचारियों के HRA में कितना बदलाव आएगा, इसे नीचे दिए गए स्तरों (Levels) से आसानी से समझा जा सकता है:

1. लेवल 1 कर्मचारी (मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹18,000)

नोट: लेवल 1 से 10 में ग्रुप डी स्टाफ से लेकर एंट्री-लेवल के ग्रुप ए अधिकारी आते हैं.

फिटमेंट फैक्टर अनुमानित नई बेसिक सैलरी X शहर (30% HRA) Y शहर (20% HRA) Z शहर (10% HRA) 2.00 ₹36,000 ₹10,800 ₹7,200 ₹3,600 2.10 ₹37,800 ₹11,340 ₹7,560 ₹3,780 2.28 ₹41,040 ₹12,312 ₹8,208 ₹4,104 2.57 ₹46,260 ₹13,878 ₹9,252 ₹4,626

2. लेवल 2 कर्मचारी (मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹19,900)

फिटमेंट फैक्टर अनुमानित नई बेसिक सैलरी X शहर (30% HRA) Y शहर (20% HRA) Z शहर (10% HRA) 2.00 ₹39,800 ₹11,940 ₹7,960 ₹3,980 2.10 ₹41,790 ₹12,537 ₹8,358 ₹4,179 2.28 ₹45,372 ₹13,612 ₹9,074 ₹4,537 2.57 ₹51,143 ₹15,343 ₹10,229 ₹5,114

3. लेवल 3 कर्मचारी (मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹21,700)

फिटमेंट फैक्टर अनुमानित नई बेसिक सैलरी X शहर (30% HRA) Y शहर (20% HRA) Z शहर (10% HRA) 2.00 ₹43,400 ₹13,020 ₹8,680 ₹4,340 2.10 ₹45,570 ₹13,671 ₹9,114 ₹4,557 2.28 ₹49,476 ₹14,843 ₹9,895 ₹4,948 2.57 ₹55,769 ₹16,731 ₹11,154 ₹5,577

4. लेवल 4 कर्मचारी (मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹25,500)