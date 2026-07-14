8th Pay Commission:पीछली वाली सैलरी के बराबर मिलेगा HRA? 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले!

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी नए पे कमीशन के लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं. नए पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, बहुत कुछ फिटमेंट फ़ैक्टर पर निर्भर करेगा. 8वें पे कमीशन के प्रस्तावित स्ट्रक्चर के तहत, कमीशन द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फ़ैक्टर के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने की संभावना है.

हालांकि कमीशन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट फ़ाइनल नहीं की है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने ज़्यादा फिटमेंट फ़ैक्टर का प्रस्ताव दिया है, जिससे बेसिक पे और HRA दोनों बढ़ जाएंगे. आज, हम भारत में X, Y, और Z कैटेगरी के शहरों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में संभावित बदलावों को देखेंगे. ये बदलाव 7वें पे कमीशन में लागू किए गए 2.57 के फिटमेंट फ़ैक्टर पर आधारित हैं.

8वें वेतन आयोग: 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित वेतन और HRA

लेवल मौजूदा बेसिक वेतन 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद नया बेसिक X शहर HRA (30%) Y शहर HRA (20%) Z शहर HRA (10%) लेवल-1 ₹18,000 ₹46,260 ₹13,880 ₹9,250 ₹4,630 लेवल-2 ₹19,900 ₹51,140 ₹15,340 ₹10,230 ₹5,110 लेवल-3 ₹21,700 ₹55,770 ₹16,730 ₹11,150 ₹5,580 लेवल-4 ₹25,500 ₹65,530 ₹19,660 ₹13,110 ₹6,550 लेवल-5 ₹29,200 ₹75,040 ₹22,510 ₹15,010 ₹7,500

लेवल-1 के लिए हाउस रेंट अलाउंसमें कितनी बढ़ोतरी मुमकिन है? लेवल-1 कर्मचारियों के लिए अनुमान बताते हैं कि 2.10 के फिटमेंट फैक्टर के तहत, रिवाइज्ड बेसिक पे बढ़कर ₹37,800 हो जाएगी, जिससे X-क्लास शहरों में हाउस रेंट अलाउंस ₹11,340, Y-क्लास शहरों में ₹7,560 और Z-क्लास शहरों में ₹3,780 हो जाएगा. 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ, रिवाइज्ड बेसिक पे ₹41,040 होने का अनुमान है, जिससे X, Y और Z शहरों में क्रमशः ₹12,310, ₹8,210 और ₹4,100 HRA हो जाएगा. वहीं, 7वें पे कमीशन में लागू 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, लेवल-1 कर्मचारी के लिए रिवाइज्ड बेसिक पे बढ़कर ₹46,260 हो सकती है, जिससे X शहरों में HRA बढ़कर ₹13,880, Y शहरों में ₹9,250 और Z शहरों में ₹4,630 हो जाएगा.

ये अनुमान उदाहरण के लिए हैं और X, Y और Z शहरों के लिए मौजूदा एचआरए रेट (30%, 20% और 10%) पर आधारित हैं. हालांकि, पे और अलाउंस में आखिरी बदलाव कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.

HRA में बदलाव की क्या मांग है?

इस महीने की शुरुआत में, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8वें CPC के तहत हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग की थी. इसने X कैटेगरी के शहरों के लिए 36%, Y कैटेगरी के शहरों के लिए 24% और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 12% HRA की सिफारिश की थी. इसके अलावा, एक और सुझाव यह है कि जब भी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाए, तो HRA भी बढ़ाया जाना चाहिए. कर्मचारी संगठनों ने फिक्स्ड सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका बदलने और फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.4 करने का भी सुझाव दिया है. उन्होंने यह भी मांग की है कि इस यूनिट में डिपेंडेंट माता-पिता को भी शामिल किया जाए.