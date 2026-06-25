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DA Hike Calculation: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कैसे जुड़ता है DA? ये है सीक्रेट फॉर्मूला!

DA Hike Calculation: बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हो गया है. पर क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी में जुड़ने वाले इस भत्ते की गणना कैसे होती है? जानिए...

By: Shivani Singh | Published: June 25, 2026 6:38:20 PM IST

बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हो गया है. पर क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी में जुड़ने वाले इस भत्ते की गणना कैसे होती है?
बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हो गया है. पर क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी में जुड़ने वाले इस भत्ते की गणना कैसे होती है?


केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन का 60% DA मिलने लगेगा. सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों सहित लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों (DR) को मिलेगा. इसके दायरे में पब्लिक सेक्टर (PSU) के कर्मचारी, बैंक कर्मी और उनके पेंशनर्स भी शामिल हैं.

साल में दो बार होता है बदला

कर्मचारियों की जेब पर महंगाई का असर कम करने के लिए ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार डीए में बदलाव किया जाता है। आमतौर पर इसकी घोषणाएं मार्च और अक्टूबर में की जाती हैं, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती हैं।

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कैसे तय होता है आपका महंगाई भत्ता?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI के औसत के आधार पर की जाती है. इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है:

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए: DA%={पिछले 12 महीनों का AICPI औसत (Base Year 2001 = 100)} – 261.42}÷{261.42}×1

पब्लिक सेक्टर (PSU) कर्मचारियों के लिए:  DA%={पिछले 3 महीनों का AICPI औसत (Base Year 2001 = 100)} – 126.33}÷{126.33}×1

ऐसे निकला 60% का आंकड़ा: हालिया 2% की बढ़ोतरी इसी फॉर्मूले के तहत तय हुई है. गणना के मुताबिक यह आंकड़ा 60.39% आ रहा था, जिसे राउंड-ऑफ (निकटतम संख्या) करके 60% तय किया गया. इससे पहले कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा था.

8वें वेतन आयोग पर मंथन जारी, कब लागू होंगी सिफारिशें?

इस बीच, 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं. आयोग फिलहाल कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है. इन बैठकों में सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में सुधार को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं. हर 10 साल में बनने वाले इस आयोग के फैसलों का रेलवे और डिफेंस सहित लाखों कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ेगा.

योजना के मुताबिक, 3 नवंबर 2025 को गठित हुए इस पैनल को करीब 18 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है. इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा. हालांकि, पुराने ट्रेंड को देखें तो सिफारिशें आने के बाद भी जमीनी स्तर पर इसे पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है. यानी कर्मचारियों की सैलरी में इसका पूरा असर 2029 या 2030 तक देखने को मिल सकता है.

क्या इस साल फिर बढ़ेगा DA?

देश में महंगाई के आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं. ईंधन, कच्चे तेल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल के चलते थोक महंगाई मई में बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 8.26% थी. वहीं, मई में रिटेल (खुदरा) महंगाई 3.93% और खाद्य महंगाई 4.78% दर्ज की गई. दूध, सब्जियां, बिजली और फ्यूल (सीएनजी-डीजल) की बढ़ती कीमतों ने मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार इस साल जुलाई या सितंबर के आसपास एक और DA हाइक का एलान कर सकती है.

Disclaimer: यह आर्टिकल केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से है. ऊपर दिए गए विचार और अनुमान विश्लेषकों व ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, इसका inkhabar से कोई लेना-देना नहीं है. किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय फैसले से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.

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