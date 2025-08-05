8th Pay Commission: 8वां वेतन लागू होने के बाद कितनी हो जाएगी एक IAS की सैलरी, जान उड़ जाएंगे होश

8th Pay Commission: मोदी सरकार द्वारा 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग की घोषणा किए छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं। सातवें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होना था। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच, केंद्र ने संकेत दिया है कि वह नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा कब करेगा।

उचित समय पर होगी अधिसूचना की घोषणा-राज्य मंत्री पंकज चौधरी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट मिले हैं और वह “उचित समय” में आधिकारिक अधिसूचना की घोषणा करेगी। जनवरी 2025 में घोषणा के बाद से आठवें वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित देरी के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करके इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए कमर कस ली है ।

की जाएगी सदस्यों की नियुक्ति

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के अनुरूप संशोधन करती है।

फिटमेंट फैक्टर तय करेगा वेतन

8वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर वेतन तय करेगा। यह मौजूदा वेतन को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसका आयोग ने इस्तेमाल किया है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। हालाँकि, यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितना करता है। कर्मचारी संगठन एनसी-जेसीएम ने 2.86 या उससे अधिक की माँग की है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।

8वें वेतन आयोग के लागू होते ही वेतन कितना हो जाएगा?

अगर हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन का अनुमान लगाएँ, तो यह कुछ इस प्रकार हो सकता है।

चपरासी (स्तर-1): वर्तमान में ₹18,000, नया वेतन ₹51,480। पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740।

स्तर-2 कर्मचारी: वर्तमान में ₹19,900, नया वेतन ₹56,914।

स्तर-6 (मध्यम स्तर): वर्तमान में ₹35,400, नया वेतन ₹1,01,244।

आईएएस/आईपीएस (स्तर-10): वर्तमान में ₹56,100, नया वेतन ₹1,60,446।

यह सिर्फ़ एक अनुमान है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही बढ़ेगा। कई ब्रोकरेज एजेंसियों ने भी फिटमेंट फैक्टर के लगभग इसी के आसपास होने का अनुमान लगाया है।