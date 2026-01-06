8th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों को कितना समय लगेगा? डिटेल में यहां जानिए पूरी जानकारी

State Pay Commissions: जब सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सबसे पहले इसका फायदा मिलता है. राज्य भी सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र का पालन करते हैं. कुछ मामलों में राज्य भी अपने पे कमीशन बनाते हैं, जैसे कि असम सरकार ने इस महीने की शुरुआत में बनाया था. क्या राज्य पे कमीशन की सिफारिशों को उसी दिन लागू करते हैं जिस दिन केंद्र करता है?

क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों जितनी ही होती है? क्या राज्य कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा? अगर हां तो किस तारीख से? 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ में आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं.

राज्य सरकारें अपने राज्य कमीशन क्यों बनाती हैं? (Why do state governments create their own state commissions?)

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का भी पेआउट रिवीजन होता है. उनकी सैलरी, पेंशन और भत्ते रिवाइज किए जाते हैं, जिनकी शर्तें राज्य की अर्थव्यवस्था और बजट से संबंधित होती हैं. इसलिए सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को तुरंत कॉपी करने के बजाय राज्य अपने पे कमीशन बना सकते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी हर 10 साल में रिवाइज होती है? यह ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकारें अपने वेतन आयोग को केंद्र के साथ अलाइन करें. जैसे केरल की बात करें तो वहां 11वां वेतन आयोग चल रहा है. इसके अलावा कर्नाटक में 7वां वेतन आयोग चल रहा है. तो वहीं पंजाब में छठा वेतन आयोग चल रहा है.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट ने क्या कहा? (What did the National President of the All India NPS Employees Federation say?)

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वेतन आयोग चलने के बावजूद राज्यों और केंद्र में पे स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है. एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी जो एक प्रमुख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनभोगी संस्था के सचिव हैं, उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर ET वेल्थ ऑनलाइन को बताया कि राज्य सरकार के वेतन आयोग की प्रक्रिया केंद्रीय वेतन आयोग जैसी ही होती है.

एक चेयरमैन और कमेटी के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, वेतन आयोग रिपोर्ट तैयार करता है और जमा करता है. मंत्रियों का एक समूह इसकी समीक्षा करता है और सुझाव देता है और राज्य सरकार इसे लागू करती है.

राज्य सरकारें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगाएगी? (How long will state governments take to implement the recommendations of the 8th Pay Commission?)

नेक्सडिग्म के पेरोल सर्विसेज के निदेशक रामचंद्रन कृष्णमूर्ति का कहना है कि एक बार जब केंद्र 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों को लागू कर देता है, तो राज्य सरकारें उन्हें अपनाने के लिए किसी भी कानूनी समय सीमा से बंधी नहीं होती हैं. इसके अलावा, कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि आमतौर पर जल्दी अपनाने वाले राज्य छह महीने से एक साल के भीतर संशोधनों को लागू करते हैं, अक्सर केंद्र के वेतन ढांचे के साथ मोटे तौर पर तालमेल बिठाते हुए. हालांकि, अधिकांश राज्य एक से तीन साल लेते हैं, क्योंकि वे वित्तीय प्रभाव का आकलन करने और उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए अपने स्वयं के राज्य वेतन आयोगों का गठन करते हैं.

राज्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कितने समय में लागू किया था? (How long did it take the states to implement the recommendations of the 7th Pay Commission?)

2016 में 7वें CPC के लागू होने के बाद कई राज्यों ने एक साल के भीतर संशोधित वेतनमानों को अपनाया, जबकि अन्य ने 2020 या उसके बाद तक का समय लिया. पिछले वेतन आयोग चक्रों के दौरान भी इसी तरह का चरणबद्ध दृष्टिकोण देखा गया था.