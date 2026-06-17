8th Pay Commission: 25 लाख से बढ़कर 75 लाख हो जाएगी ग्रेच्युटी की लिमिट? आसान शब्दों में समझिए नया कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग के आने से पहले, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में ग्रेच्युटी नियमों को लेकर काफी चर्चा है. अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने सरकार के सामने कुछ बड़ी मांगें रखी हैं. वे चाहते हैं कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़े, इसे गिनने का तरीका बदले और नौकरी के दौरान मौत होने पर मिलने वाले फायदे को भी बेहतर किया जाए.

आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि अभी का नियम क्या है और कर्मचारी यूनियनें सरकार से क्या बदलाव मांग रही हैं.

अभी का नियम क्या है?(Current Gratuity Rules)

फिलहाल उन सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है जो कम से कम 5 साल की क्वालीफाइंग सर्विस (न्यूनतम सेवा अवधि) पूरी करके रिटायर होते हैं. अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को तय दरों पर ग्रेच्युटी मिलती है.

रिटायर्मेंट-कम-डेथ ग्रेच्युटी = कर्मचारी की हर 6 महीने की नौकरी के बदले (Basic Pay + DA) का 1/4 हिस्सा (25%).

यह रकम किसी भी हाल में कर्मचारी की सैलरी (Basic Pay + DA) के 16.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती.

ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये तक ही ग्रेच्युटी मिल सकती है (भले ही फॉर्मूले से रकम इससे ज्यादा बन रही हो).

संगठनों ने क्या बदलाव मांगे हैं?

अलग-अलग यूनियनों ने सरकार को अपने मांग पत्र (Memorandum) सौंपे हैं. उनकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) का प्रस्ताव

IRTSA का मानना है कि महंगाई और आज के दौर के हिसाब से मौजूदा नियम काफी कम हैं। उन्होंने दो बड़े सुझाव दिए हैं:

50 लाख रुपये की लिमिट: ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए.

नया फॉर्मूला: हर 6 महीने की नौकरी के बदले मिलने वाले हिस्से को 1/4 से बढ़ाकर 1/3 (करीब 33.3%) किया जाए.

33 साल की सर्विस पर फायदा: अगर किसी ने 33 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो उसे अपनी सैलरी (Basic Pay + DA) का 32 गुना ग्रेच्युटी मिले.

IRTSA का डेथ ग्रेच्युटी (Death Gratuity) प्रस्ताव

अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने सर्विस के हिसाब से यह स्लैब मांगा है (अधिकतम ₹50 लाख की सीमा के तहत):

1 साल से कम की नौकरी: बेसिक पे का 4 गुना.

1 से 5 साल तक की नौकरी: बेसिक पे का 12 गुना.

5 से 11 साल तक की नौकरी: बेसिक पे का 24 गुना.

11 से 20 साल तक की नौकरी: बेसिक पे का 30 गुना.

20 साल से ज्यादा की नौकरी: हर 6 महीने की सेवा के लिए सैलरी का आधा हिस्सा, जो अधिकतम 50 गुना तक हो सकता है.

रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) का प्रस्ताव

इस संगठन ने पैसों की वैल्यू गिरने और समय पर भुगतान को लेकर आवाज उठाई है:

महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए.

रिटायर होते ही बिना किसी कागजी या प्रशासनिक देरी के तुरंत ग्रेच्युटी का पैसा मिलना सुनिश्चित हो.

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में ग्रेच्युटी के नियमों को एक समान (Rationalise) किया जाए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो.

NC-JCM (Staff Side) का प्रस्ताव

इस नेशनल काउंसिल के कर्मचारी पक्ष ने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांगें सामने रखी हैं:

इन्होंने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को सीधे ₹75 लाख करने की मांग की है।

अभी महीने के 30 दिनों के आधार पर गणना होती है. इनका कहना है कि इसे 25 वर्किंग डेज (प्रभावी कार्य दिवस) के आधार पर गिना जाए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को ‘पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट’ के तहत आने वाले अन्य कर्मचारियों की तुलना में नुकसान न उठाना पड़े.

मौजूदा नियम में जो 16.5 गुना की अधिकतम सीमा है, उसे पूरी तरह हटा दिया जाए. यूनियनों का तर्क है कि इस लिमिट की वजह से उन कर्मचारियों को नुकसान होता है जो 33 साल से ज्यादा समय तक देश की सेवा करते हैं.

पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा?

अगर सरकार इन प्रस्तावों को मान लेती है, तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के हाथ में एक बड़ी एकमुश्त (Lumpsum) रकम आएगी. खासकर उन कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी जो लंबी सर्विस देते हैं या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद पहले से दोगुनी या तीन गुनी तक बढ़ जाएगी. अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार इनमें से किन मांगों को हरी झंडी देती है.