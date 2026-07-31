8th Pay Commission: क्या 3.68 होगा फिटमेंट फैक्टर? कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने संसद में क्या कहा

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही तरह-तरह की चर्चाओं के बीच, सरकार ने संसद में स्थिति साफ कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग अपनी बैठकों, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श या किसी भी प्रस्ताव की जानकारी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है. कर्मचारी यूनियनों की मांगों पर भी केंद्र सरकार ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि आयोग अपने अधिसूचित ‘नियम व शर्तों’ के तहत पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता है.

यह पूरी जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में दी गई. उनसे आयोग की प्रगति, कर्मचारी यूनियनों के साथ हुई बैठकों, फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी मांगों और आयोग की रिपोर्ट सौंपने की संभावित समय-सीमा को लेकर सवाल पूछे गए थे.

क्या माता-पिता को भी परिवार की यूनिट में शामिल करने की मांग है?

सरकार से विशेष रूप से यह सवाल पूछा गया था कि क्या कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर तय करते समय परिवार की इकाइयों को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है ताकि उसमें कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को भी जोड़ा जा सके. साथ ही यह भी पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है.

हालांकि, सरकार ने इस पर ना तो ‘हां’ कहा और ना ही ‘ना’. सरकार ने केवल इतना दोहराया कि 8वें वेतन आयोग को अपनी प्रक्रिया खुद तय करने का पूरा अधिकार है. आयोग जिन सिफारिशों की जांच कर रहा है या जिन पर चर्चा कर रहा है, उनकी जानकारी सरकार के साथ साझा करना उसकी शर्तों में शामिल नहीं है.

बैठकों और चर्चाओं का कोई ब्यौरा नहीं

राज्यसभा में दिए गए जवाब में यह बताने से भी इनकार कर दिया गया कि आयोग की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं या किन-किन कर्मचारी यूनियनों से बात की गई है.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयोग अपनी कार्यप्रणाली तय करने के लिए पूरी तरह आजाद है. जब तक आयोग का काम चल रहा है, तब तक उसे अपनी बैठकों, बैठकों में शामिल लोगों या अंदरूनी चर्चाओं की जानकारी सरकार को देना जरूरी नहीं है.

आखिर इतना अहम क्यों है ‘फिटमेंट फैक्टर’?

फिटमेंट फैक्टर क्या है?: फिटमेंट फैक्टर वह ‘गुणक’ (multiplier) होता है, जिसके आधार पर नया वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) को बढ़ाया जाता है.

क्योंकि यह फैक्टर सीधे तौर पर आपकी सैलरी तय करता है, इसलिए इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर भी पड़ता है. यही वजह है कि हर वेतन आयोग के गठन के बाद इस पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं.

कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?

फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग-अलग पक्षों से राय ले रहा है, और कर्मचारी संगठनों ने अपनी-अपनी मांगें रखी हैं:

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग: कुछ यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है, तो कुछ का सुझाव है किइसे 3.0 से 3.5 के बीच रखा जाना चाहिए. उनका तर्क है कि महंगाई और जीवन-यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए इतना इजाफा जरूरी है.

एक और बड़ी मांग न्यूनतम वेतन (minimum wage) तय करने के तरीके को बदलने की है. यूनियनों का कहना है कि अब परिवार के ढांचे और घर के खर्च काफी बदल चुके हैं, इसलिए गणना में कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को शामिल करते हुए इसे 3 की जगह 5 फैमिली यूनिट मानकर तय किया जाना चाहिए.

फिलहाल, सरकार के इस रुख से यह साफ है कि इनमें से किसी प्रस्ताव पर आयोग क्या सोच रहा है, इसकी भनक रिपोर्ट आने से पहले लगना मुश्किल है. जब तक 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता, तब तक उसकी चर्चाएं और सिफारिशें पूरी तरह से गुप्त और स्वतंत्र रहेंगी.