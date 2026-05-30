8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से होगी बंपर कमाई! लेवल-6 कर्मचारियों को मिल सकता है ₹11 लाख तक एरियर

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. कमीशन अभी अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव इकट्ठा करने के प्रोसेस में है. रिपोर्ट जमा होने और लागू होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से उनका एरियर मिलने की उम्मीद है. आइए समझते हैं कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर लेवल-6 कर्मचारियों को कितना फायदा होगा.

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे. कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि रिपोर्ट पूरी होने के बाद इसे मंज़ूरी के लिए ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) के पास भेजा जाएगा. रिपोर्ट को लागू होने में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं. इसलिए, माना जा रहा है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 2026 की दूसरी छमाही में लागू हो सकती हैं. हालांकि, कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है, जिससे एरियर मिलेगा.

एरियर कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

किसी एम्प्लॉई का एरियर कैलकुलेट करने के लिए, रिवाइज़्ड सैलरी और करंट सैलरी के बीच के अंतर को उन महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है जिनका पेमेंट पेंडिंग है.

फ़ॉर्मूला:

एरियर = (नई बेसिक पे ÷ करंट बेसिक पे) × पेंडिंग महीनों की संख्या

यहाँ कैलकुलेशन 20 महीने के संभावित एरियर पर आधारित है.

लेवल-6 एम्प्लॉई की करंट और रिवाइज़्ड सैलरी

7वें पे कमीशन के तहत, लेवल-6 एम्प्लॉई की मिनिमम बेसिक सैलरी ₹35,400 है. फिटमेंट फ़ैक्टर के आधार पर, संभावित नई बेसिक सैलरी इस तरह हो सकती है.

2.0 फिटमेंट फ़ैक्टर: 70,800 रुपये

2.15 फिटमेंट फ़ैक्टर: 76,110 रुपये

2.28 फिटमेंट फ़ैक्टर: 80,712 रुपये

2.57 फिटमेंट फ़ैक्टर: 90,978 रुपये

हर महीने सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

अगर ऊपर दिए गए फिटमेंट फैक्टर लागू होते हैं, तो लेवल-6 कर्मचारी की बेसिक सैलरी में हर महीने बढ़ोतरी हो सकती है.

2.0 फिटमेंट फैक्टर: 35,400 रुपये की बढ़ोतरी

बढ़ोतरी 2.15 फिटमेंट फैक्टर: 40,710 रुपये की बढ़ोतरी

बढ़ोतरी 2.28 फिटमेंट फैक्टर: 45,312 रुपये की बढ़ोतरी

बढ़ोतरी 2.57 फिटमेंट फैक्टर: 55,578 रुपये की बढ़ोतरी

20 महीनों के लिए संभावित एरियर क्या होगा?

अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में 20 महीने लगते हैं और एरियर का पेमेंट जनवरी 2026 से किया जाता है, तो लेवल 6 कर्मचारियों को यह रकम मिल सकती है.

कर्मचारी 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं?

कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि इससे सैलरी और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी. अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल 6 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹90,000 से ज़्यादा हो सकती है, और 20 महीने का एरियर ₹1.1 मिलियन से ज़्यादा हो सकता है.