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8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से होगा बड़ा खेल! जानें कितनी बढ़ सकती है आपकी बेसिक सैलरी

8th Pay Commission Fitment Factor: वेतन आयोग के पुराने डेटा पर नजर डालने से पता चलता है कि ग्रॉस सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 54% तब हुई थी जब फिटमेंट फैक्टर 1.86 था. हालांकि वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था, लेकिन ग्रॉस सैलरी में असल बढ़ोतरी सिर्फ 14.29% ही हुई.

By: Anshika thakur | Published: July 22, 2026 5:24:49 PM IST

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फ़ैक्टर
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फ़ैक्टर


8th Pay Commission Fitment Factor: जब भी कोई वेतन आयोग (Pay Commission) बनता है तो हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद होती है. यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी. लेकिन क्या ग्रॉस सैलरी (कुल वेतन) भी उसी अनुपात में बढ़ती है? उदाहरण के लिए 2.0 के फिटमेंट फैक्टर का मतलब है बेसिक सैलरी में 100% की बढ़ोतरी. लेकिन क्या इसका मतलब यह भी है कि कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी दोगुनी हो जाएगी? बैंकबाज़ार (BankBazaar) के अनुमान बताते हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.0 और 2.57 के बीच तय करता है, तब भी लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी शायद 31% से 68% के बीच ही होगी.

अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत ग्रॉस सैलरी में हुई पिछली बढ़ोतरी

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वेतन आयोग के पुराने डेटा पर नजर डालने से पता चलता है कि ग्रॉस सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 54% तब हुई थी जब फिटमेंट फैक्टर 1.86 था. हालांकि वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था, लेकिन ग्रॉस सैलरी में असल बढ़ोतरी सिर्फ 14.29% ही हुई. यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि ग्रॉस सैलरी में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसे भत्ते शामिल होते हैं.

पे कमीशन साइकल की शुरुआत में महंगाई भत्ता (DA) 0% पर तय किया जाता है, जबकि संशोधित हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की गणना संशोधित बेसिक पे के आधार पर की जाती है. हालांकि, सरकार अन्य भत्तों को अलग से तय करती है. नतीजतन जब इन सभी घटकों को जोड़ा जाता है, तो ग्रॉस सैलरी में अंतर आ सकता है क्योंकि उन भत्तों के लिए विशिष्ट राशि तय होती है जो बेसिक पे से जुड़े नहीं होते हैं.

अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत सकल वेतन में वृद्धि

पिछले कुछ सालों में, वेतन में हर बदलाव के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कम से कम बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई है. यह ₹750 से बढ़कर ₹2,550, फिर ₹7,000 हुई और अभी यह ₹18,000 है. वेतन में इन लगातार बदलावों के साथ-साथ, ग्रॉस पे में भी समय-समय पर 27.60%, 31%, 54% और 14.29% की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा सैलरी की कैलकुलेशन को एक जैसा करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया; यह फैक्टर एक बार के बदलाव में 1.86 और उसके बाद वाले बदलाव में 2.57 तय किया गया था. ये बदलाव कर्मचारियों की कमाई बढ़ाने और समय के साथ सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की सरकार की लगातार कोशिशों को दिखाते हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के हिस्से

सैलरी के हिस्से काम की प्रकृति, नौकरी का स्टेटस, नौकरी से जुड़े जोखिम और पोस्टिंग की जगह जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होते हैं. हालांकि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी के मुख्य हिस्से बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) होते हैं.

8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित ग्रॉस सैलरी बढ़ोतरी

अपनी गणनाओं में Bankbazaar ने 2.0, 2.38 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 1–10 के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. फिटमेंट फैक्टर सैलरी में बदलाव के लिए एक मल्टीप्लायर (गुणांक) के तौर पर काम करता है. 2.0 के फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी दोगुनी हो जाएगी.

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