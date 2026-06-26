8th Pay Commission Fitment Factor: लग सकती है लॉटरी! 2.10 फिटमेंट फैक्टर से 18,000 की बेसिक पे सीधे 61,000 पार?

8th Pay Commission Fitment Factor: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों काफी हलचल है. लखनऊ में हुई बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, और अब सबकी नजरें जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने वाली मुलाकातों पर टिकी हैं. हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे और सरकार से हरी झंडी मिलते ही लोगों की जेब में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन आने लगे.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार सैलरी कितनी बढ़ेगी? यह पूरी तरह निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर यानी वह गुणांक (multiplier) जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.

बाजार में इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ जानकारों का मानना है कि यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 के आंकड़े को भी पार कर जाएगा, तो वहीं कुछ का कहना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह ज्यादा से ज्यादा 2.0 तक ही रहेगा. वैसे The Economic Times के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPS) के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल के कैलकुलेशन के मुताबिक, यह आंकड़ा 2.05 से 2.10 के बीच रह सकता है.

इसके लिए दो बेहद दिलचस्प समीकरण (Scenarios) समझाए गए हैं, आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं:

समीकरण 1: भत्तों (Allowances) के आधार पर 2.10 का आंकड़ा

इस कैलकुलेशन में 31 दिसंबर 2025 तक मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), मकान किराए (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) को आधार बनाया गया है.

मान लेते हैं कि ‘X’ कैटेगरी के शहर (जैसे दिल्ली, मुंबई) में काम करने वाले किसी लेवल-1 के कर्मचारी की स्थिति कुछ ऐसी है:

मूल वेतन (Basic Pay): ₹18,000

महंगाई भत्ता (DA – 58%): ₹10,800

मकान किराया भत्ता (HRA – 30%): ₹5,400

ट्रांसपोर्ट भत्ता (TPTA): ₹1,800 + इस पर 58% DA (₹1,080) = ₹2,880

कुल ग्रॉस सैलरी (Gross Pay): ₹37,080

अब अगर इस कुल सैलरी (₹37,080) को बेसिक पे (₹18,000) से भाग दें, तो फिटमेंट फैक्टर निकलकर आता है 2.06. और अगर सरकार दशमलव के बाद करीबी आंकड़े को पकड़े, तो यह सीधे 2.10 हो जाता है.

अगर 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी?

1 जनवरी 2026 से (मान लेते हैं कि जनवरी में 2% DA और बढ़ जाता है) लेवल-1 के कर्मचारी की नई सैलरी का अनुमान कुछ ऐसा होगा:

नया बेसिक वेतन: ₹18,000 × 2.1 = ₹37,800

नया DA (2%): ₹756

नया HRA (अनुमानित 36%): ₹13,608

नया TPTA (X कैटेगरी के लिए संभावित ₹9,000 + 2% DA): ₹9,180

नई कुल ग्रॉस सैलरी: ₹61,344

इस हिसाब से कर्मचारी की कुल सैलरी में करीब 65% का बंपर उछाल देखने को मिल सकता है।

समीकरण 2: ‘फैमिली यूनिट’ के आधार पर 2.10 का आंकड़ा

दूसरा तरीका परिवार के सदस्यों की संख्या यानी ‘फैमिली यूनिट’ से जुड़ा है। 7वें वेतन आयोग में 3 फैमिली यूनिट मानी गई थीं (कर्मचारी खुद- 1.0, जीवनसाथी- 0.8, पहला बच्चा- 0.6 और दूसरा बच्चा- 0.6).

पटेल जी का कहना है कि अगर 8वें वेतन आयोग में सरकार माता-पिता को भी इसमें जोड़ती है (0.6 + 0.6 = 1.2 यूनिट), तो कुल फैमिली यूनिट बढ़कर 4.2 हो जाएगी.

फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 4.2 होना यानी सीधे 46.66% की बढ़ोतरी.

अब अगर इस 46.66% को 158% (100% बेसिक सैलरी + 58% डीए) में जोड़ दिया जाए, तो यह बनता है 205% यानी 2.05 का फिटमेंट फैक्टर.

यहां भी यदि सरकार राउंड फिगर (निकटतम संख्या) अपनाती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.10 हो सकता है.

Disclaimer: ऊपर दिए गए आंकड़े और गुणा-भाग केवल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPS) के अनुमानों पर आधारित हैं. 8वें वेतन आयोग ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है और न ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है. इसलिए, इसे पक्की खबर न मानकर केवल एक संभावित तस्वीर समझें. असली बदलाव सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगा.