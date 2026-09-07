8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी

8th Pay Commission | 8th Pay Commission Updates | 8th pay Commission Benefit: 8वें वेतन आयोग लंबे समय से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. हजारों-लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर आयोग के फैसले पर अटकी है. हालांकि, 8वे वेतन आयोग में रोजाना कोई न कोई अपडेट सामने आता रहता है. इस बीच कर्मचारियों के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. आज यानी की 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में एक बड़ी मीटिंग हो रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 9 सितंबर को आयोग की टीम पुडुचेरी में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से मिलेगी. इस अहम बैठक में की सैलरी-पेंशन से लेकर फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और सालाना इंक्रीमेंट पर चर्चा होने वाली है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी मिल सकती है.

बोनस की राशि 21 हजार होने की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठनों की मांग है कि बोनस की राशि कम से कम 21 हजार रुपये रखी जानी चाहिए. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है. इस बार कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 5% से 7% करने की मांग कर रहे हैं. अगर संगठनों की मांग के हिसाब से सरकार इसे लागू कर देती है तो आगे चलकर कर्मचारियों को बोनस में जबरदस्त फायदा मिल सकता है.

एक अन्य संगठन ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि भारत सरकार का कहना है कि अगर केंद्र ने मिनिमम वेज को 7000 से अधिक कंसीडर किया तो अधिक वाले वेज के अनुसार बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इसी आधार पर अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिनिमम वेतन 18000 के आधार पर बोनस का भुगतान करे तो कुल बोनस ₹18000×30÷30.4 के मुताबिक और अधिक दिखाएं

7% इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी सैलरी?