Home > व्यापार > 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी

8th Pay Commission | 8th Pay Commission Updates | 8th pay Commission Benefit: रिपोर्ट के मुताबिक, 9 सितंबर को आयोग की टीम पुडुचेरी में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से मिलेगी. इस अहम बैठक में की सैलरी-पेंशन से लेकर फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और सालाना इंक्रीमेंट पर चर्चा होने वाली है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी मिल सकती है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 7, 2026 4:06:13 PM IST

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी


8th Pay Commission | 8th Pay Commission Updates | 8th pay Commission Benefit: 8वें वेतन आयोग लंबे समय से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. हजारों-लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर आयोग के फैसले पर अटकी है. हालांकि, 8वे वेतन आयोग में रोजाना कोई न कोई अपडेट सामने आता रहता है. इस बीच कर्मचारियों के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. आज यानी की 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में एक बड़ी मीटिंग हो रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 9 सितंबर को आयोग की टीम पुडुचेरी में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से मिलेगी. इस अहम बैठक में की सैलरी-पेंशन से लेकर फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और सालाना इंक्रीमेंट पर चर्चा होने वाली है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी मिल सकती है. 

बोनस की राशि 21 हजार होने की मांग 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठनों की मांग है कि बोनस की राशि कम से कम 21 हजार रुपये रखी जानी चाहिए. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है. इस बार कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 5% से 7% करने की मांग कर रहे हैं. अगर संगठनों की मांग के हिसाब से सरकार इसे लागू कर देती है तो आगे चलकर कर्मचारियों को बोनस में जबरदस्त फायदा मिल सकता है. 
एक अन्य संगठन ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि भारत सरकार का कहना है कि अगर केंद्र ने मिनिमम वेज को 7000 से अधिक कंसीडर किया तो अधिक वाले वेज के अनुसार बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इसी आधार पर अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिनिमम वेतन 18000 के आधार पर बोनस का भुगतान करे तो कुल बोनस ₹18000×30÷30.4 के मुताबिक और अधिक दिखाएं

7% इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी सैलरी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 8 के अगर किसी कर्मचारी की अभी का बेसिक पे 47,600 रुपये है. तो ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाए, तो उसका शुरुआती बेसिक पे 1,02,340 रुपये हो जाएगा. दरअसल, हर साल होने वाले इंक्रीमेंट का असर बेसिक पे में भी जुड़ता है. देखा जाए तो अगर 10 सालों में मिलने वाली कुल बेसिक पे की तुलना करें, तो 3% की जगह 7% इंक्रीमेंट मिलने से कर्मचारी को कुल करीब 28.89 लाख रुपये ज्यादा बेसिक पे मिलेगी. 

Tags: 8th Pay Commissionhome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट

September 8, 2026

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में बोनस के भी बदलेंगे नियम, 7% एनुअल इंक्रीमेंट पर चर्चा, बढ़ा तो कितनी हो जाएगी सैलरी