8th Pay Commission: 283% तक बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोगा को लेकर बेहद उत्साहित हैं. कर्मचारियों के बीच एक खबर तेजी से चर्ची में है, कि उनकी सैलरी में 283% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारी यूनियनों ने नए सैलरी फॉर्मूले और फिटमैन फैक्टर के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे हैं. 283% का आंकड़ा इन्हीं प्रस्तावों में से एक से आया है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है.आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ा पूरा अपडेट.

8वें पे कमीशन सैलरी हाइक अपडेट

यह नंबर मिनिममम बेसिक सैलरी को मौजूदा 18,000 रूपये से बढ़ाकर लगभग 69,000 रुपये करने के प्रस्ताव से जुड़ी है. यह बढ़ोतरी लगभग 283 % है और लगभग 3.83 के फिटमेन फैक्टर का सुझाव देती है. लेकिन यह सिर्फ एक प्रस्ताव है. आठवें पे कमीशन ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है, और केंद्र सरकार ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है.

8वें पे कमीशन सैलरी हाइक अपडेट

फिटमेंट फैक्टर एक मैथमैटिकल मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है. सातवें पे कमीशन के दौरान यह फैक्टर 2.57 था. अब कर्मचारी यूनियन चाहते हैं कि आठवां वेतन आयोग इसे बढ़ाए. इसके पीछे उनका तर्क है कि सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और रहने के खर्च को मैनेज करने में मदद मिलेगी. फाइनल फिटमेंट फैक्टर कमीशन की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय किया जाएगा.

नहीं हुई है कोई आधिकारिक घोषणा

अगर 238% सैलरी बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. यह आंकड़ा मुख्य रुप से कर्मचारी यूनियनों की मागों और उनके कैलकुलेशन पर अधारित है. असल सैलरी बढ़ो.तरी कमीशन की सिफारिशों, सरकार के फैसले और फाअनल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनल बढ़ोतरी इससे कम भी हो सकती है.

जानकारी इकट्ठा करने की डेडलाइन बढ़ी

आठवां वेतन आयोग अभी भी अलग-अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और कर्मचारी यूनियन से सुझाव औक जानकारी इकट्ठा कर रहा है. जानकारी जमा करने की डेडलाइन हाल ही में बढ़ा दी गई थी. इससे यह पक्का होता है कि कमीशन सभी राय पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार कर सके. सैलरी और अलाउंस पर आखिरी तस्वीर सरीकर की मंजूरी के बाद ही साफ होगी.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, तो 283% सैलरी बढ़ोतरी की खबर को आखिरी फैसला न समझें. यह सिर्फ एक शुरुआती प्रपोजल है, बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और दूसरे अलाउंस में असल बदलाव कमीशन की सिफारिशों और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल घोषणा के बाद साफ होगी.