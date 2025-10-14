8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है. इस आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है. अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को करीब 1.96 रखा जाएगा, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (basic pay) लगभग दोगुना हो सकता है.

इस बढ़े हुए वेतन में महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी जुड़ने पर कुल वेतन में भारी इजाफा देखने को मिलेगा. भले ही ये बदलाव 2027 तक पूरी तरह लागू हो, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना है. इससे 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारक को एरियर (arrears) का लाभ मिल सकता है.

What is Fitment Factor : क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

हर वेतन आयोग के साथ वेतन में सुधार के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. ये मौजूदा बेसिक सैलरी को एक निश्चित गुणांक (multiplier) से गुणा कर के नया बेसिक वेतन तय करता है.

उदाहरण के तौर पर:

6वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन था ₹7,000.

7वें वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.

अब 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा संभावित आंकड़ा 1.96 का बताया जा रहा है. इसी आधार पर सभी स्तरों (Level 1 से 18 तक) के कर्मचारियों का नया वेतन तय होगा.

1.96 फिटमेंट फैक्टर से कितनी होगी सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 मान लिया जाए, तो वर्तमान में ₹18,000 का बेसिक वेतन पाने वाले लेवल-1 कर्मचारी का नया बेसिक वेतन होगा:

₹18,000 × 1.96 = ₹35,280

इसमें अभी महंगाई भत्ता (DA) और HRA शामिल नहीं है. पोस्टिंग शहर के अनुसार HRA की दर अलग-अलग होती है, जिससे कुल सैलरी और बढ़ेगी.

नया बेसिक वेतन कैसे निकाला जाएगा?

सरल फॉर्मूला:

पुराना बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया बेसिक वेतन

इसी फॉर्मूले से सभी ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन तय होगा – लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक.

कुल सैलरी में कितना होगा इजाफा?

आइए समझते हैं एक उदाहरण से – अगर किसी लेवल-9 के कर्मचारी की वर्तमान सैलरी इस प्रकार है:

बेसिक वेतन: ₹53,100

DA (58%): ₹30,798

HRA (27%): ₹14,337

कुल सैलरी: ₹98,235

अब 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमानित सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है:

नया बेसिक वेतन: ₹1,04,076 (₹53,100 × 1.96)

DA (शुरुआत में 0%): ₹0

HRA (27% नए बेसिक पर): ₹28,101

कुल सैलरी: ₹1,32,177

यानि कुल सैलरी में करीब ₹34,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है.