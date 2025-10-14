Home > व्यापार > 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव है. फिटमेंट फैक्टर 1.96 से वेतन लगभग दोगुना हो सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 14, 2025 7:26:32 PM IST

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है. इस आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है. अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को करीब 1.96 रखा जाएगा, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (basic pay) लगभग दोगुना हो सकता है.

इस बढ़े हुए वेतन में महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी जुड़ने पर कुल वेतन में भारी इजाफा देखने को मिलेगा. भले ही ये बदलाव 2027 तक पूरी तरह लागू हो, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना है. इससे 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारक को एरियर (arrears) का लाभ मिल सकता है.

What is Fitment Factor : क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

हर वेतन आयोग के साथ वेतन में सुधार के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. ये मौजूदा बेसिक सैलरी को एक निश्चित गुणांक (multiplier) से गुणा कर के नया बेसिक वेतन तय करता है.

उदाहरण के तौर पर:

 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन था ₹7,000.
 7वें वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.

अब 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा संभावित आंकड़ा 1.96 का बताया जा रहा है. इसी आधार पर सभी स्तरों (Level 1 से 18 तक) के कर्मचारियों का नया वेतन तय होगा.

 1.96 फिटमेंट फैक्टर से कितनी होगी सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 मान लिया जाए, तो वर्तमान में ₹18,000 का बेसिक वेतन पाने वाले लेवल-1 कर्मचारी का नया बेसिक वेतन होगा:

₹18,000 × 1.96 = ₹35,280

इसमें अभी महंगाई भत्ता (DA) और HRA शामिल नहीं है. पोस्टिंग शहर के अनुसार HRA की दर अलग-अलग होती है, जिससे कुल सैलरी और बढ़ेगी.

 नया बेसिक वेतन कैसे निकाला जाएगा?

सरल फॉर्मूला:
पुराना बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया बेसिक वेतन

इसी फॉर्मूले से सभी ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन तय होगा – लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक.

 कुल सैलरी में कितना होगा इजाफा?

आइए समझते हैं एक उदाहरण से – अगर किसी लेवल-9 के कर्मचारी की वर्तमान सैलरी इस प्रकार है:

 बेसिक वेतन: ₹53,100
 DA (58%): ₹30,798
 HRA (27%): ₹14,337
 कुल सैलरी: ₹98,235

अब 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमानित सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है:

 नया बेसिक वेतन: ₹1,04,076 (₹53,100 × 1.96)
 DA (शुरुआत में 0%): ₹0
 HRA (27% नए बेसिक पर): ₹28,101
 कुल सैलरी: ₹1,32,177

यानि कुल सैलरी में करीब ₹34,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है.

Tags: 8th Pay Commission8th Pay Commission updateCentral Government Employees Salary Hikewhat is fitment factor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी