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8th Pay Commission: 18 हजार से 66240 हो जाएगी सैलरी, एरियर की रकम सुन तो उड़ जाएंगे होश

8th Pay Commission: सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. आगे के फैसले 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होंगे. 7वें फाइनेंस कमीशन के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 8, 2026 1:05:14 PM IST

आठवां वेतन आयोग
आठवां वेतन आयोग


8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग ने एक बार फिर जनता के सुझाव देने की डेडलाइन बढ़ा दी है. सभी स्टेकहोल्डर 15 जून तक 8th Finance Commission को अपने सुझाव दे सकते हैं. पहले डेडलाइन 5 मार्च, 2026 थी. फिर इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल और फिर 31 मई कर दिया गया. डेडलाइन लगातार बढ़ने की वजह से, ऐसा लगता है कि Pay Commission को अपनी रिपोर्ट देने में समय लगेगा. इसलिए, इस देरी से कर्मचारियों के बीच एरियर को लेकर गरमागरम बहस शुरू हो गई है.

क्या केंद्रीय कर्मचारियों को ₹14 लाख तक का एरियर मिलेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को ₹5 लाख से ₹14 लाख तक का एरियर मिल सकता है. वेतन आयोग हर 10 साल में बनता है. 7वां फाइनेंस कमीशन 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था. इसलिए, 8वां फाइनेंस कमीशन 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गया है. हालांकि, पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार न होने की वजह से कर्मचारियों को अभी भी 7वें पे कमीशन के आधार पर सैलरी मिल रही है. कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के आधार पर सैलरी मिलेगी. चूंकि पे कमीशन 1 जनवरी से लागू हो रहा है, इसलिए एक बड़ी रकम एरियर के तौर पर मिलेगी.

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एरियर का पेमेंट कैसे तय होगा?

सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. आगे के फैसले 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होंगे. 7वें फाइनेंस कमीशन के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है.

अगर यह फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक18  सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 66240 रुपये हो जाएगी. सरकारी कर्मचारियों की महीने की सैलरी ₹48,240 बढ़ जाएगी. 10 महीने के एरियर को ध्यान में रखें तो यह 482400 रुपये होता है.

7वें पे कमीशन के हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक वाले ऑफिसर की बेसिक सैलरी अभी ₹482,400 है. अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर ₹9,200,000 हो सकती है. महीने की सैलरी ₹670,000 बढ़ जाएगी. ऐसे में, सिर्फ़ दो महीने का एरियर ₹1,340,000 होगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए 2.28 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगाया जा सकता है.

Tags: 8th Pay Commission
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