8th Pay Commission पर बजट से पहले अहम कदम, सैलरी-पेंशन में बदलाव की आहट, फिटमेंट फैक्टर पर नजर

8th Pay Commission BIG Update: जनवरी खत्म होने ही वाला है. फरवरी की शुरूआत यूनियन बजट के साथ होगी. नया महीना देश में कई बड़े बदलाव भी लाएगा. बजट से पहले आठवें वेतन आयोग ने अपना तेज कर दिया है. इसका सीधा असर देश भर के 5 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों, 6.9 मिलियन पेंशनभोगियों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है. आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) नियुक्त किया है. यह ज़िम्मेदारी प्रवीण वशिष्ठ को दी गई है. उनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2026 से प्रभावी है. यह फैसला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में दर्ज है.

फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना और भत्तों की निगरानी

यह कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से 5 मिलियन से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 6.9 मिलियन पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है. फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन संशोधन जैसे प्रमुख मुद्दे अब कड़ी निगरानी में रहेंगे.

मुख्य सतर्कता अधिकारी का क्या काम?

मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होता है. वे आयोग या विभाग की निगरानी करता है. ताकि अनियमितताओं पक्षपात, नियमों की अनदेखी या भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उनकी ज़िम्मेदारियों में टेंडर, फ़ाइल प्रोसेसिंग, नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों की देखरेख भी शामिल है. CVO सभी बड़े फैसलों पर कड़ी नजर रखता है.

सतर्कता अधिकारी सिस्टम का ‘निगरानी करने वाला’ होता

सरल शब्दों में CVO सिस्टम के ‘निगरानी करने वाले’ के रूप में काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वेतन आयोग का काम नियमों के अनुसार और बिना किसी अनुचित प्रभाव के आगे बढ़े, यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है. कर्मचारी अब फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की समय-सीमा के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है.