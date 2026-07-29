8th Pay Commission Update: 10 साल में 20 लाख तक का फायदा! जानिए 8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा आपका सालाना इंक्रीमेंट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और काम की खबर आ रही है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% की दर से सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment) मिलता है. लेकिन कर्मचारियों के अलग-अलग यूनियनों का मानना है कि 3 फीसदी की यह बढ़ोतरी बहुत कम है. इस रफ्तार से तो कर्मचारियों की Basic Pay (मूल वेतन) को दोगुना होने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है.

इसी को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने अपनी सिफारिशें रखी हैं. उनकी मांग है कि इस सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर कम से कम 5% से 7% तक किया जाना चाहिए.

कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि अगर सालाना इंक्रीमेंट 5% कर दिया जाए और Dearness Allowance (DA) यानी महंगाई भत्ता 25% पहुंचते ही उसे बेसिक पे में मिला (Merge) दिया जाए, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.

8वें वेतन आयोग से किस संगठन ने कितना इंक्रीमेंट मांगा?

अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापनों (Memorandum) में सालाना इंक्रीमेंट को लेकर अपनी सिफारिशें दी हैं:

(स्रोत: 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए आधिकारिक ज्ञापन)

अगर इंक्रीमेंट 3% से बढ़कर 6% हुआ, तो कितना फायदा होगा?

Bankbazaar के अनुमानित आंकड़ों और कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग 2.1 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय करता है और इंक्रीमेंट रेट को 3% से बढ़ाकर 6% कर देता है, तो अगले 10 सालों में कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे में लाखों रुपये का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

1. Level 1 कर्मचारियों के लिए फायदा

मौजूदा बेसिक पे: ₹18,000.00

2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद रिवाइज्ड बेसिक पे: ₹37,800.00

गणना के मुताबिक, Level 1 के कर्मचारी को भी 6% इंक्रीमेंट और 2.1 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 10 सालों में सिर्फ बेसिक पे के तौर पर ही लगभग ₹7.79 लाख अतिरिक्त मिलेंगे.

2. Level 4 कर्मचारियों के लिए फायदा

मौजूदा बेसिक पे: ₹25,500.00

2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद रिवाइज्ड बेसिक पे: ₹53,550.00

जैसे-जैसे पे-लेवल बढ़ता है, यह फायदा और बड़ा होता जाता है. Level 4 के कर्मचारियों को 10 साल में कुल बेसिक पे में ₹11.04 लाख तक का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

3. Level 6 कर्मचारियों के लिए फायदा

मौजूदा बेसिक पे: ₹35,400.00

2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद रिवाइज्ड बेसिक पे: ₹74,340.00

Level 6 के कर्मचारियों के लिए भी 3% की जगह 6% इंक्रीमेंट होने पर 10 साल की समयावधि में एक बड़ी रकम जुड़ जाएगी.

4. Level 8 कर्मचारियों के लिए फायदा

मौजूदा बेसिक पे: ₹47,600.00

2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद रिवाइज्ड बेसिक पे: ₹99,960.00

Level 8 के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 6% सालाना इंक्रीमेंट के साथ 10 सालों में कुल मिलाकर ₹20.60 लाख तक का अतिरिक्त बेसिक वेतन मिल सकता है. ध्यान रहे, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.1 से अधिक तय होता है, तो यह फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा.

कैलकुलेशन का आधार और शर्तें:

बेसिक सैलरी: 7वें वेतन आयोग के मौजूदा पे-मैट्रिक्स के अनुसार.

रिवाइज्ड बेसिक पे: मौजूदा बेसिक पे × 2.1 (अनुमानित फिटमेंट फैक्टर).

सालाना इंक्रीमेंट: रिवाइज्ड बेसिक पे पर 6% की दर से.

10 साल का कुल फायदा: (6% इंक्रीमेंट पर 10 साल की कुल बेसिक सैलरी) – (3% इंक्रीमेंट पर 10 साल की कुल बेसिक सैलरी).

(नोट: यह आंकड़े केवल अनुमानित और सांकेतिक हैं, जो संभावित फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट दर पर आधारित हैं. असल सैलरी में बदलाव वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा.)