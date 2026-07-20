8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! NC-JCM का बड़ा प्रस्ताव, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी

8th Pay Commission: एक अहम घटनाक्रम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. खबरों के मुताबिक कर्मचारी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था ‘नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी’ (NC-JCM) ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें वेतनमान के ढांचे में बड़े बदलाव की मांग की गई है. इस प्रस्ताव में वेतन ढांचे को आसान बनाने और अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में अंतर को कम करने के लिए मौजूदा वेतन मैट्रिक्स के कई स्तरों को आपस में मिलाने की सिफारिश की गई है.

प्रस्ताव के अनुसार सैलरी का ढांचा आसान बनाने के लिए कई पे-मैट्रिक्स लेवल जैसे लेवल 2 और 3, 4 और 5, 7 और 8, और 9 और 10 को मिलाया जा सकता है. इससे प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर ज्यादा स्पष्टता आएगी. इस प्रस्ताव का मकसद अलग-अलग लेवल के बीच सैलरी में बड़े अंतर को कम करना भी है, ताकि एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सैलरी का ढांचा ज्यादा संतुलित हो सके.

यहां कुछ मुख्य बातें दी गई हैं:

NC-JCM ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की है, जिससे न्यूनतम बेसिक पे मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो सकती है.

अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

इससे उनके कुल सैलरी पैकेज में काफी बढ़ोतरी होगी.

इस प्रस्ताव में सालाना इंक्रीमेंट सिस्टम में बदलाव का भी सुझाव दिया गया है.

इसमें सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है.

इससे कर्मचारियों की आय में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी.

कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर बहुत जटिल है और इसमें अलग-अलग पे-लेवल के बीच काफी अंतर है. बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए, उनका मानना है कि इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है.

इसलिए उन्होंने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पे-स्केल को मिलाने, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और सालाना इंक्रीमेंट में सुधार करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस चरण में ये केवल प्रस्ताव हैं. कोई भी बदलाव तभी लागू किया जाएगा जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सौंप देगा और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी दे देगी.

अगर इन सुधारों को मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह 7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी वेतन ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.