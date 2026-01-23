8th Pay Commission 2026: 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन पर क्या पड़ेगा असर; यहां जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission 2026: केंद्र सरकार समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग बनाती है. अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जो साल 2016 से चल रहा है. अब 8वें वेतन आयोग को लेकर बातें तेज हो गई है. इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव देखने को मिल सकता है.

वेतन आयोग का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. खर्च, बचत और सरकारी खर्च जैसे क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है.

वित्त वर्ष 2027 से वेतन और पेंशन बढ़ने की संभावना

अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2027 से लागू किया जा सकता है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, इसमें करीब 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ये बढ़ोतरी लागू होती है, तो इसका असर लोगों की खरीदारी क्षमता पर पड़ेगा. साथ ही, हाल ही में बजट में दिए गए कर लाभों के साथ मिलकर खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है.

किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ

8वें वेतन आयोग से लगभग 44 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है. इसके अलावा करीब 68 लाख पेंशनभोगी भी इससे प्रभावित होंगे. इस तरह कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 12 लाख लोगों के वेतन या पेंशन में बदलाव होने की संभावना है.

पे कमीशन, पे स्ट्रक्चर, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करता है. हर साल महंगाई के अनुसार वेतन में थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन वेतन आयोग हर दस साल में बड़ा बदलाव लाने के लिए बनाया जाता है, ताकि सरकारी नौकरी निजी क्षेत्र के मुकाबले पीछे न रह जाए.

राज्यों के खर्च पर भी पड़ेगा असर

आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों का फॉलो करती हैं. अगर केंद्र सरकार वेतन बढ़ाती है, तो राज्यों पर भी अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का दबाव बनता है.

अनुमान है कि इससे केंद्र सरकार पर ज्यादा खर्च आएगा और राज्यों का खर्च भी बढ़ सकता है. इससे राज्यों के बजट और कुल खर्च में इजाफा हो सकता है.

एरियर का भुगतान कैसे हो सकता है

संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 के अंत तक पेश की जाएं. हालांकि नया वेतन जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक भुगतान सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

अगर वेतन आयोग के गठन या लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को बाद में एरियर मिल सकता है. एरियर की गणना जनवरी 2026 से की जा सकती है, भले ही भुगतान बाद में हो.

कम संख्या, लेकिन बड़ा असर

केंद्र सरकार के कर्मचारी और सशस्त्र बलों से जुड़े लोग देश में काम करने वाली कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा हैं. कुल वरकर्स में इनकी संख्या एक प्रतिशत से भी कम है. इसी वजह से वेतन या पेंशन में बदलाव का सीधा फायदा या असर केवल गिने-चुने लोगों तक ही सीमित रहता है.

फिर भी, वेतन और पेंशन बढ़ने से खर्च बढ़ सकता है, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है. आने वाले समय में सरकार की घोषणाओं और समयसीमा पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर बनी रहेगी.